Cartofii noi românești au apărut, dar prețul îi sperie pe români. Cât costă acum

De: Anca Chihaie 24/03/2026 | 11:35
Cât costă acum cartofii noi românești

Primele loturi de cartofi noi cultivați în România au început să apară pe piață, însă prețurile ridicate îi determină pe mulți cumpărători să fie reticenți. Deși interesul pentru produsele autohtone de sezon este ridicat, oferta încă limitată și costurile de producție crescute contribuie la menținerea unor tarife considerabil peste media obișnuită pentru această perioadă.

În plus, producția obținută în acest an este mai mică decât în sezoanele anterioare. Condițiile meteorologice nefavorabile au întârziat dezvoltarea plantelor și au afectat cantitatea totală recoltată. În unele cazuri, scăderile de producție sunt estimate la aproximativ o treime față de anul precedent. Această combinație de ofertă redusă și costuri ridicate se reflectă direct în prețul de vânzare.

În piețele en-gros din București, cartofii noi proveniți din solarii, în special din zona sudică a țării, au ajuns să fie comercializați la aproximativ 25 de lei pe kilogram. Acest nivel de preț este perceput ca fiind ridicat de către majoritatea consumatorilor, mai ales în contextul în care cartofii reprezintă un aliment de bază în dieta zilnică. Diferențele de preț între diverse puncte de vânzare sunt semnificative, iar adaosurile comerciale practicate de intermediari amplifică discrepanța dintre costul de producție și cel final.

Unul dintre principalele motive pentru aceste prețuri îl reprezintă condițiile dificile în care s-a desfășurat producția timpurie. Fermierii care au dorit să aducă pe piață cartofi înainte de sezonul obișnuit au fost nevoiți să investească suplimentar în protejarea culturilor. Temperaturile scăzute din timpul iernii prelungite au impus utilizarea unor sisteme complexe de protecție, inclusiv folii multiple, surse de încălzire și alte soluții pentru menținerea unei temperaturi optime în solarii. Aceste măsuri au crescut considerabil costurile de producție și au redus randamentul culturilor.

”A fost frig rău. I-am pus din decembrie şi să-i scoatem acum. Am avut şapte pânze pe ei, tunuri, plus a mai fost câte o sobă. Anul acesta e producţia mult mai scăzută faţă de anul trecut, cred că cu 30%.

Adică de când i-am pus în pământ, din decembrie, am avut foarte, foarte frig faţă de anul trecut. Anul trecut au fost doar două săptâmâni mai friguroase.

După aceea s-a mai schimbat, dar anul acesta numai frig, numai frig. Este o decalare de două săptămâni, fiind foarte frig şi oricum nu au crescut la maturitate”, a transmis cultivatoarea Marinela Roambă pentru gandul.ro.

Pe de altă parte, există diferențe importante între prețurile practicate în piețe și cele la care producătorii își vând marfa către marile lanțuri de magazine. În general, fermierii livrează cartofii la valori mult mai mici, care, în anii trecuți, s-au situat în jurul a 12-13 lei pe kilogram. Diferența până la prețul final plătit de consumator este generată de costurile de transport, depozitare, distribuție și adaosurile comerciale.

