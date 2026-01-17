Casa din Pipera valorează un milion de euro, dar stai să o vezi pe cea din Marbella. Cum arată locuința de vacanță a lui Cătălin Măruță

Cu o carieră de succes în spate, Cătălin Măruță a ajuns de multă vreme în punctul în care își poate satisface orice dorință. Prezentatorul locuiește în Pipera alături de familia lui, dar are și o vilă de poveste în Marbella, Spania. Cum arată locuința de lux?

Cătălin Măruță chiar poate spune că a cunoscut succesul pe toate planurile vieții. Dacă se bucură de o familie minunată și o carieră de succes, jurnalistul are și tot ceea ce își dorește din punct de vedere material și nu se uită la bani atunci când vine vorba de plăcerile lui.

Cum arată locuința de vacanță a lui Cătălin Măruță

Situată în una dintre cele mai scumpe zone ale Capitalei, și anume în Pipera, în apropierea Grădinii Zoologice, vila în care locuiesc Andra și Cătălin Măruță este într-adevăr spectaculoasă. Totuși, aceasta nu este singura proprietate de vis a jurnalistului. În vara anului trecut, familia Măruță împărtășea imagini de colecție din timpul vacanței din Marbella, acolo unde erau alături de cuplul Antonela Pătruț și milionarul Arpad Paszkany, fostul patron de la CFR Cluj.

Prezentatorul împărtășea atunci poze cu priveliștea superbă chiar de pe terasa vilei de lux, dar și cu momente speciale în familie (VEZI ÎN GALERIE).

Cât a încasat în cei 18 ani de Pro TV

De-a lungul timpului au existăt o mulțime de speculații privind salariul pe care Cătălin Măruță îl încasa, însă un lucru a fost cert tot timpul: an de an, sumele încasate se învârteau în jurul miilor de euro.

După 18 ani de emisie la Pro TV, pe baza informațiilor apărute public de-a lungul anilor, Cătălin Măruța a strâns la „saltea” peste 1,5 milioane de euro. Numai în anul 2025 Măruță a avut un salariu de 12.000 de euro/lună, ceea ce înseamnă că într-un singur an a încasat aproape 150.000 de euro.

„Au fost 18 ani în care La Măruţă a fost mai mult decât o emisiune şi a devenit o parte importantă din viaţa mea şi, sunt convins, şi din vieţile multor telespectatori. Am crescut împreună, am râs, am sărbătorit, am învăţat şi am descoperit poveştile extraordinare ale invitaţilor noştri. Pentru mine, acesta a fost un capitol minunat, care va păstra mereu un loc special în sufletul meu. Acum sunt curios şi privesc cu entuziasm perioada care urmează, urmând să îmi dedic timpul mai multor proiecte din zona online şi noi formate pe care îmi doream să le dezvolt. Sunt profund recunoscător echipei şi publicului care mi-au fost alături în fiecare zi a acestei călătorii şi le mulţumesc pentru fiecare moment pe care l-au împărtăşit cu mine”, a declarat Cătălin Măruţă.

