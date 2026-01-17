Acasă » Știri » Casa din Pipera valorează un milion de euro, dar stai să o vezi pe cea din Marbella. Cum arată locuința de vacanță a lui Cătălin Măruță

Casa din Pipera valorează un milion de euro, dar stai să o vezi pe cea din Marbella. Cum arată locuința de vacanță a lui Cătălin Măruță

De: roxana tudorescu 17/01/2026 | 07:40
Casa din Pipera valorează un milion de euro, dar stai să o vezi pe cea din Marbella. Cum arată locuința de vacanță a lui Cătălin Măruță
Casa din Pipera valorează un milion de euro, dar stai să o vezi pe cea din Marbella
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
11 poze
Vezi galeria foto

Cu o carieră de succes în spate, Cătălin Măruță a ajuns de multă vreme în punctul în care își poate satisface orice dorință. Prezentatorul locuiește în Pipera alături de familia lui, dar are și o vilă de poveste în Marbella, Spania. Cum arată locuința de lux?

Cătălin Măruță chiar poate spune că a cunoscut succesul pe toate planurile vieții. Dacă se bucură de o familie minunată și o carieră de succes, jurnalistul are și tot ceea ce își dorește din punct de vedere material și nu se uită la bani atunci când vine vorba de plăcerile lui.

Cum arată locuința de vacanță a lui Cătălin Măruță

Situată în una dintre cele mai scumpe zone ale Capitalei, și anume în Pipera, în apropierea Grădinii Zoologice,  vila în care locuiesc Andra și Cătălin Măruță este într-adevăr spectaculoasă. Totuși, aceasta nu este singura proprietate de vis a jurnalistului. În vara anului trecut, familia Măruță împărtășea imagini de colecție din timpul vacanței din Marbella, acolo unde erau alături de cuplul Antonela Pătruț și milionarul Arpad Paszkany, fostul patron de la CFR Cluj.

Prezentatorul împărtășea atunci poze cu priveliștea superbă chiar de pe terasa vilei de lux, dar și cu momente speciale în familie (VEZI ÎN GALERIE).

Cât a încasat în cei 18 ani de Pro TV

De-a lungul timpului au existăt o mulțime de speculații privind salariul pe care Cătălin Măruță îl încasa, însă un lucru a fost cert tot timpul: an de an, sumele încasate se învârteau în jurul miilor de euro.

După 18 ani de emisie la Pro TV, pe baza informațiilor apărute public de-a lungul anilor, Cătălin Măruța a strâns la „saltea” peste 1,5 milioane de euro. Numai în anul 2025 Măruță a avut un salariu de 12.000 de euro/lună, ceea ce înseamnă că într-un singur an a încasat aproape 150.000 de euro.

„Au fost 18 ani în care La Măruţă a fost mai mult decât o emisiune şi a devenit o parte importantă din viaţa mea şi, sunt convins, şi din vieţile multor telespectatori. Am crescut împreună, am râs, am sărbătorit, am învăţat şi am descoperit poveştile extraordinare ale invitaţilor noştri.

Pentru mine, acesta a fost un capitol minunat, care va păstra mereu un loc special în sufletul meu. Acum sunt curios şi privesc cu entuziasm perioada care urmează, urmând să îmi dedic timpul mai multor proiecte din zona online şi noi formate pe care îmi doream să le dezvolt.

Sunt profund recunoscător echipei şi publicului care mi-au fost alături în fiecare zi a acestei călătorii şi le mulţumesc pentru fiecare moment pe care l-au împărtăşit cu mine”, a declarat Cătălin Măruţă.

CITEȘTE ȘI:

Ce fac Andra și Cătălin Măruță când rămân singuri acasă: „Putem și noi să profităm”

Plecarea lui Măruță anunță ”prăpădul” în Pro TV. Cesnavicius, criticat de Doina Gradea: ”N-a pierdut audiență, ci identitatea”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Uită de Maradona: povestea primului fotbalist care a înscris golul decisiv la Cupa Mondială, fără o mînă
Știri
Uită de Maradona: povestea primului fotbalist care a înscris golul decisiv la Cupa Mondială, fără o mînă
Pensiile cresc la 7.071 lei pentru această categorie de pensionari din România. Cine se încadrează
Știri
Pensiile cresc la 7.071 lei pentru această categorie de pensionari din România. Cine se încadrează
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Liderul opoziției din Uganda a fost răpit la o zi după alegerile câștigate de președintele aflat la putere din 1986
Gandul.ro
Liderul opoziției din Uganda a fost răpit la o zi după alegerile câștigate...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Scandal într-un avion Wizz Air pe aeroportul din Craiova. Doi pasageri au fost dați jos, deși susțineau că aveau bilete valabile
Adevarul
Scandal într-un avion Wizz Air pe aeroportul din Craiova. Doi pasageri au fost...
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
Digi24
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față...
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău...
Parteneri
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Dan Negru, deranjat de cât de mic e prețul la benzină și motorină în Republica Moldova. Cât costă litrul față de România: „La noi nu am alimentat mașina, ci bugetul”
Click.ro
Dan Negru, deranjat de cât de mic e prețul la benzină și motorină în Republica...
Ucraina nu mai este dependentă de informațiile americanilor. Țara europeană care oferă acum două treimi din volumul de intelligence
Digi 24
Ucraina nu mai este dependentă de informațiile americanilor. Țara europeană care oferă acum două treimi...
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Digi24
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Motorsportul studențesc din România urcă pe podiumul european: Locul 1 în 2025
Promotor.ro
Motorsportul studențesc din România urcă pe podiumul european: Locul 1 în 2025
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Smart TV-ul ne spionează, cu riscuri semnificative pentru confidențialitate. Cum îl putem opri; ghid pentru fiecare marcă
go4it.ro
Smart TV-ul ne spionează, cu riscuri semnificative pentru confidențialitate. Cum îl putem opri; ghid pentru...
Semnalul dat în România la intrarea în Primul Război Mondial
Descopera.ro
Semnalul dat în România la intrarea în Primul Război Mondial
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
Go4Games
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
Liderul opoziției din Uganda a fost răpit la o zi după alegerile câștigate de președintele aflat la putere din 1986
Gandul.ro
Liderul opoziției din Uganda a fost răpit la o zi după alegerile câștigate de președintele...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Uită de Maradona: povestea primului fotbalist care a înscris golul decisiv la Cupa Mondială, fără ...
Uită de Maradona: povestea primului fotbalist care a înscris golul decisiv la Cupa Mondială, fără o mînă
Pensiile cresc la 7.071 lei pentru această categorie de pensionari din România. Cine se încadrează
Pensiile cresc la 7.071 lei pentru această categorie de pensionari din România. Cine se încadrează
Cum arată Eliza, fiica Adrianei Iliescu? Doar ce a împlinit 21 de ani
Cum arată Eliza, fiica Adrianei Iliescu? Doar ce a împlinit 21 de ani
Actrița ale cărei filme au înregistrat cele mai mari încasări din istorie. A detronat-o pe Scarlett ...
Actrița ale cărei filme au înregistrat cele mai mari încasări din istorie. A detronat-o pe Scarlett Johansson
Care e numele real si vârsta adevărată a lui Ceanu Zheng. De la ce vine porecla „Ceanu” ...
Care e numele real si vârsta adevărată a lui Ceanu Zheng. De la ce vine porecla „Ceanu” a concurentului Survivor 2026 de la Antena 1
Azi, Pasta Queen ne învață să gătim  pastele cu creveți și lămâie care te fac să uiți de ...
Azi, Pasta Queen ne învață să gătim  pastele cu creveți și lămâie care te fac să uiți de orice altceva
Vezi toate știrile
×