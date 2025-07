Câștigătorii Asia Express 2024, rivali într-o nouă emisiune de la Antena 1. Nicolai Tand: “Oamenii se transformă”

Nicolai Tand și-a construit o carieră temeinică în gastronomie și , după cum se poate observa, se simte bine în fața camerelor de luat vederi. Dacă inițial era responsabil cu pregătirea unor specialități în rubrica culinară de la Neatza, ulterior chef-ul și-a extins aria de interes, aventurându-se în noi proiecte ale Antenei 1, în care adrenalina a fost la cote maxime. De la “Te cunosc de undeva”, la “Asia Express” și din nou în emisiunea găzduită de nea Mărin, sezon în care producătoarea Mona Segall a făcut schimbări față de formatul inițial. Nicolai Tand a povestit, pentru CANCAN.RO, cum a ajuns rival cu finul Nicolai Tand, dar și dacă urmează “înrolarea” la Power Couple în cel de-al treilea sezon, emisiune care testează relația de cuplu, de la probe de memorie la probe fizice unde curajul și îndemânarea sunt esențiale.

Nicolai Tand și Sorin Brotnei au câștigat Asia Express 2024, sezonul 7, impresionând prin determinare și spirit de echipă. După numeroase misiuni dificile și obstacole care le-au testat limitele fizice și psihice, cei doi au ieșit învingători la finalul competiției care a avut loc în Thailanda, Malaysia și Indonezia. Pentru că sunt descurcăreți, spontani și au făcut deliciul publicului la cel mai dur reality show din România, cei doi au fost cooptați și la emisiunea “Poftiți pe la noi, poftiți la întrecere”, difuzată de luni până miercuri seara la Antena 1, doar că nașul și finul au ajuns să facă parte din echipe adverse.

Nicolai Tand: “E o motivație foarte bună”

CANCAN.RO: Din nou la “Poftiți pe la noi, poftiți la întrecere”!

Nicolai Tand: Aventura asta la nea Mărin la “Poftiți pe la noi, poftiți la competiție” să zic așa e total diferită. Dacă până acum mergem la nea Mărin să râdem, să ne hăhăim și să mai dai cu bâta, acum, pe lângă asta, s-a pus o competiție. În momentul când le dai la doi oameni competiție, oamenii se transformă și dintr-o dată pare mai incitant așa un pic. Mai ales că dacă câștigi o probă, după masă nu mai muncești. Adică ai și ceva foarte fain, deci e o motivație foarte bună.

Nicolai Tand: “Sunt rival cu Sorin, cu finuțul”

CANCAN.RO: Faci echipă cu Sorin?

Nicolai Tand: Ce să vezi că nu mai fac echipă cu Sorin! Nu fac pentru că acolo ne-a despărțit, ne-am despărțit. Adică sunt rival cu Sorin, cu finuțul. Eu mă înțeleg foarte bine cu el. Acum na, întreabă-l pe el dacă a câștigat el mai mult sau eu, o să vedeți! Am făcut echipă cu italianu’ și cu japonezu’ și eu maramureșanu moroșanu. Deci trei străini aș zice. (n.r. râde).

Am fost la pescuit, am fost la piață, am umblat prin sat pe la oameni să căpătăm lucruri în schimb, am făcut un fel de trocuri. Și ce e fain în această emisiune e că descoperim o țară atât de faină și niște oameni care muncesc atât de mult și atât de frumoși, asta mi se pare cel mai fain lucru, sincer.

Nicolai Tand: “Monica nu prea e cu camerele, nu prea îi place”

CANCAN.RO: După “Asia Express”, “Poftiți pe la noi”, te vom vedea și cu Monica la Power Couple?

Nicolai Tand: Nu știu, nu cred, sincer nu cred. Monica nu prea e cu camerele, nu prea îi place, nu prea o vezi în fața lor. Adică a lucrat în fața reflectoarelor ani de zile, dar nu, nu mai e. Așa e destul de timidă, de retrasă. Nu cred, nu i-ar place.

Ilona Tand: Mama e foarte introvertită dacă nu o cunoști.

Nicolai Tand: Pe Monica trebuie să îți dorești să o cunoști cumva. Așa are o barieră cumva.

CANCAN.RO: Pentru toate există un început, cum se spune. Dar pe tine personal te tentează concursul?

Nicolai Tand: Nu, nu știu, nu-mi dau seama de ce, nu. Nu, pentru că eu vreau să mă duc a la lejer și acolo când intri în competiție deja se schimbă totul.

