Cât a avut de plată un român care și-a lăsat mașina, 63 de zile, în parcarea unui mall. Suma achitată pentru cele 90.822 de minute de parcare

De: Maria Roșca 22/03/2026 | 16:22
Un șofer din România a avut parte de șocul vieții lui. Și-a lăsat mașina în parcarea unui mall timp de 63 de zile, pentru ca apoi să cadă din picioare când a văzut cât are de plătit pentru cele 90.822 de minute staționate. 

Ionuț Adrian este ghionistul care are de scos din buzunar o sumă aproape cât contravaloarea mașinii pe care o deține. Bărbatul susține că „a uitat” mașina în parcarea unui mall. Poate părea o situație destul de întâlnită, însă, conform spuselor lui, acest „uitat” înseamnă, de fapt, nici mai mult, nici mai puțin de 63 de zile, adică peste două luni.

Cât are de plătit șoferul care și-a uitat mașina în parcarea unui mall

Șoferul are de plătit suma de 13.880 de lei. În postarea pe care a distribuit-o pe o rețea de socializare, acesta se gândește serios dacă să plătească tichetul de parcare sau să își cumpere o altă mașină.

„Plata parcării după ce ai lăsat mașina 63 de zile la mall, pentru că ai fost uituc și ai plecat din țară cu un prieten cu mașina lui (oare plătești taxa sau îți iei altă mașină).”, a scris românul în dreptul imaginii.

Utilizatorii au reacționat imediat. Mai în glumă, mai în serios, unii dintre ei chiar au venit chair și cu „soluții” pentru a scăpa de plata de 13.880 de lei, în timp ce unii au fost mai cumpătați și l-au sfătuit să nu încerce să păcălească legea.

„Dă jos numerele de pe mașină, pune-le pe alta, apoi cu tichetul nou scoți mașina ta. După iei numerele și scoți și mașina cealaltă cu același tichet”

„De banii ăia mai bine rupi bariera și o repari, sigur scapi mai ieftin”

„Chemi o platformă să o ridice, îi plătești 200 de lei și ai scăpat”

„Poți face orice, dar nu vei scăpa. Îți trimit notificare la poliție pentru înșelăciune. Te mai alegi și cu un dosar penal”

„Declari cardul pierdut și plătești altul, dar dacă regulile de la mall sunt stricte, nu ai ce face, plătești. Atâta timp cât e parcare cu plată nu ai ce face, te supui regulilor. Nu te-a obligat nimeni să parchezi acolo”

„Sunt peste două luni de parcare și o faci pe prostu?! :))) ”

„La 63 de zile nu te poți numi uituc”, au fost o parte din comentariile oamenilor.

