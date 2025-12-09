Cât costă o bere la draft, la Târgul de Crăciun din Piața Constituției. Bucureștenii au crezut că este o eroare

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Târgurile de Crăciun le golesc buzunarele vizitatorilor. Aceste evenimente organizate cu ocazia venirii sărbătorilor de iarnă s-au deschis în toată țara și se întrec în decorațiuni, activități, dar și… prețuri. Cât costă o bere la draft, la Târgul de Crăciun din Piața Constituției? Nu o să îți vină să crezi!

Piața Constituției a devenit din nou centrul festivităților, unde a fost inaugurat cel mai mare brad ecologic din România, cu o înălțime de aproximativ 30 de metri, împodobit cu mii de lumini LED, globuri și ghirlande. Sub brad, vizitatorii au descoperit roata panoramică, caruselul cu etaj și Casa lui Moș Crăciun, atracții dedicate atât copiilor, cât și adulților.

Cât costă o bere la draft, la Târgul de Crăciun din Piața Constituției

Pe lângă decorurile spectaculoase, peste 120 de căsuțe oferă produse artizanale, suveniruri, decorațiuni și preparate tradiționale românești. Aromele de vin fiert, turtă dulce și ciocolată caldă completează perfect atmosfera de sărbătoare.

Dar haideți să revenim la prețuri, că asta va interesează! Pentru o bere la draft românii vor scoate din buzunare 19 sau 20 de lei, în funcție de ce marcă aleg. Dacă optează pentru alte băuturi, vizitatorii târgului vor plăti următoarele prețuri:

Infuzie de fructe de pădure 300 ml – 17 lei

Infuzie de ceai negru, masala și mirodenii 300 ml – 17 lei

Suc de mere cald cu mirodenii 300 ml – 17 lei

Suc de mere cald cu rom 300 ml – 35 lei

Dorna apă plată / minerală 500 ml – 13 lei

Coca-Cola / Coca-Cola Zero 500 ml – 15 lei

Fanta Orange / Sprite 500 ml – 15 lei

Care este programul în acest an

Programul zilnic al târgului este conceput pentru a permite accesul tuturor: de luni până vineri între orele 12:00 și 22:00, iar în weekend între 10:00 și 22:00. Evenimentul va rămâne deschis până pe 28 decembrie, inclusiv în zilele de Crăciun.

Pe lângă Piața Constituției, alte două locații vor completa atmosfera de sărbătoare. Piața Universității va găzdui Bucharest Downtown Christmas Market, cu food truck-uri, instalații luminoase și un carusel, între 29 noiembrie și 28 decembrie. Esplanada Operei Naționale va fi deschisă între 6 și 28 decembrie, cu un program artistic mai relaxat, incluzând mini-concerte, spectacole tematice și reprezentații teatrale dedicate familiilor cu copii.

