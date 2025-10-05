Cât costă o porție de cartofi prăjiți cu șnițel la cantina Universității din Alba Iulia. Câți lei a plătit acest student

În urma tăierilor și reducerilor banilor din burse, o parte dintre elevii și studenții din România abia mai fac față traiului de zi cu zi. Cât a plătit un student din Alba Iulia pe un șnițel și o porție de cartofi la cantina Universității la care învață?

Pentru majoritatea studenților, bursele primite de la stat reprezintă o sursă de venit importantă. Odată cu tăierea banilor, tot mai mulți tineri abia mai au posibilitatea să plătească pentru stricul necesar, produse alimentare, produse de îngrijire sau pentru o masă caldă. În acest sens, o parte din universitățile din țară au făcut demersuri pentru ca prețul mâncării din cantine să rămâna la fel sau chiar să fie redus, în acest fel compensând tăierile din burse.

Prețurile alimenelor au rămas oarecum similare cu cele de anul trecut, însă, în ciuda majorărilor din ultima perioadă, oficialii mai multor universități din țară se chinuie să nu mărească prețul porțiilor de mâncare și chiar să negocieze contractele cu furnizorii.

Cât costă o porție de cartofi prăjiți cu șnițel la cantina Universității din Alba Iulia

Studenții de la Universitatea din Alba Iulia au posibilitatea să mănânce la cantină un fel de mâncare cu un preț mult mai scăzut decât cele practicate la terasele sau restaurantele din oraș. Spre exemplu, un șnițel și o porție de cartofi prăjiți l-a costat pe un student în jur de 14 lei.

Pentru a putea scădea tarifele, reprezentanții instituției susțin că au reușit să negocieze contractele cu furnizorii și să scadă costurile de producție, astfel că prețurile la mâncare sunt cu 20% mai mici față de anul trecut.

”Pe o porție de cartofi și un șnițel am dat în jur de 14 lei”, spune un student.

În Cluj Napoca, studenții de la Universitatea de Medicină au la dispoziție meniuri speciale – care costă doar 10 lei, iar elevii care au burse sociale pot mânca gratuit, deoarece unitatea de învățământ s-a angajat să suporte o parte din costuri.

”Mâncarea studenților este subvenționată. Pentru studenții care au burse sociale, meniul este gratis”, a spus Anca Buzoianu, rector UMF.

La Universitatea Tehnică din Iași prețurile rămân în continuare mai mici decât nivelul pieței. Un meniu cu ciorbă rădăuțeană, varză călită cu carne, pâine și desert costă 25 de lei.

”În loc să gătesc acasă, să mai pierd timp, prețurile sunt cam pe-acolo cu ce aș găti eu casă. Primul fel a fost ciorbă rădăuțeană, care e cu carne, al doilea fel varză cu carne, prăjitură, pâine – 25 de lei”, a spus o studentă, pentru știrileprotv.ro

Pedepse pentru elevii din România. Ce pățesc cei care folosesc telefonul mobil în timpul orelor

Când intră banii de burse în anul școlar 2025-2026. Anunț important pentru elevi și părinți