Cât costă ochelarii purtați de Emmanuel Macron la Davos. Vânzările au sărit în aer!

De: Denisa Iordache 25/01/2026 | 11:07
Emmanuel Macron. Sursă: Profimedia

Emmanuel Macron a făcut senzație cu ochelarii de soare tip aviator pe care i-a purtat la Forumul Economic de la Davos, dar și la summitul european de joi seara. Piesa vestimentară s-a vândut spectaculos după aceste apariții, iar oamenii au lansat speculații: de ce a purtat președintele francez ochelari într-un spațiu închis? Toate detaliile în articol.

Președintele francez a purtat ochelarii de soare închiși la culoare, reflectorizanți, primiți cadou de la marca franceză de lux Henry Jullien. Cu toate că modelul purtat de Emmanuel Macron, Pacifis S 01, se află la vânazare pe site pentru 659 de euro, vânzările au sărit în aer. Acțiunile producătorului au crescut cu aproape 30%. 

Potrivit informațiilor oferite de Palatul Elysee, alegerea lui Macron de a purta ochelari de soare într-un spațiu închis a fost cauzată de un vas de sânge spart la nivelul ochiului drept, acesta dorind să se protejeze. 

Oamenii au reacționat după apariția lui Emmanuel Macron 

Acest moment controversat a stârnit valuri pe internet. Unii l-a susținut, alții l-au criticat pentru această alegere și alții au lansat speculații cu privire la sănătatea lui. 

O poză meme cu titlul „Duel la Davos” a fost realizată ca o parodie „Top Gun”. În ea se regăsesc Macron și Trump, uitându-se unul la altul și purtând costume de aviator în stil militar, iar președintele francez este realizat foarte mic pe lângă cel american. 

În acest subiect au intervenit chiar și unii dintre colegii lui Macron. Ministrul afacerilor europene, Benjamin Haddad, a postat o versiune a memei „Soyboy vs Yes Chad” cu Chad purtând ochelari de aviator și înfășurat într-un steag francez. 

De asemenea, căutările la nivel mondial au explodat. Oamenii au arătat un interes extrem de ridicat pentru ochelarii Henry Hullien purtați de președintele francez. Un purtător de cuvânt al brand-ului a spus că firma primește un număr foarte mare de apeluri. 

