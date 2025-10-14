Imagini din culise de la conferința de pace din Egipt. Ciudata strângere de mână dintre Trump și Macron

Luni, 13 octombrie, a avut loc conferința de pace din Egipt, iar toate privirile au fost ațintite pe liderii care au participat la summit. Dintre toți, și de această dată, Donald Trump și Emmanuel Macron au fost în centrul atenției, iar unele momente cu ei au devenit virale și subiect de glume. Dintre toate, cel mai discutat moment a fost strângerea de mână bizară dintre cei doi.

La summitul de la Sharm El-Sheikh, Egipt, menit să susțină încetarea conflictului din Gaza, au fost prezenți 20 de lideri mondiali, inclusiv șefii statelor Qatar, Palestina, Turcia, Spania, Regatul Unit, Italia, Norvegia, precum și reprezentanți ai ONU și Consiliului European. Însă, dintre toți aceștia, Donald Trump și Emmanuel Macron au atras atenția. Cei doi au devenit virali în mediul online.

Imagini din culise de la conferința de pace din Egipt

Conferința din Egipt a marcat un moment important, însă pe baza ei s-au făcut și numeroase glume, iar multe momente au devenit virale. Atenția internauților a picat pe interacțiunea dintre președintele SUA și președintele Franței.

În ceea ce îl privește pe Emmanuel Macron, acesta și-a „documentat” vizita și a postat în mediul online mai multe imagini din culisele conferinței de pace din Egipt. În cadrul unui TikTok intitulat „Zi istorică”, președintele apare întâlnindu-se cu mai mulți lideri, cu toții își strâng mâinile, se îmbrățișează și își zâmbesc larg.

În ceea ce îl privește pe Donald Trump, și acesta pare că a avut o dispoziție destul de bună, după cum notează presa internațională și chiar a fost pus pe glume. Acesta a luat cuvântul în faţa a numeroși şefi de stat, printre care Giorgia Meloni, Keir Starmer şi Viktor Orbán, pentru a glumi pe seama absenței lui Emmanuel Macron, care se afla în spatele său.

„Mulţumesc mult Franţei! Emmanuel? Îmi imaginam că este undeva în spatele meu. Unde este? Nu-mi vine să cred, eşti discret astăzi”, a spus Donald Trump.

Însă, momentul dintre Donald Trump și Emmanuel Macron care a devenit viral este cel al strângerii de mână. Ce doi au avut o strângere de mână mai puțin obișnuită, una îndelungată, care a atras atenția. Timp de aproape 30 de secunde, Emmanuel Macron şi Donald Trump şi-au strâns mâinile în faţa presei la Sharm el-Sheikh, părând să se lupte pentru controlul gestului în timpul unei sesiuni foto.

NOW – Trump and Macron „arm-wrestle” at Gaza Peace Summit. pic.twitter.com/fHqu9k1oYP — Disclose.tv (@disclosetv) October 13, 2025

Potrivit unui cititor pe buze, care a analizat gestul, cei doi ar fi făcut schimb de avertismente și acuzații subtile, înainte de a decide să continue discuția în spatele ușilor închise.

