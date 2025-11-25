Cât costă să faci Revelionul pe litoral, la Mihai Trăistariu: „Trei nopți, plus una gratis, pentru apartamentul de lux”

Mihai Trăistariu se teme să-și mai închirieze apartamentele tinerilor, mai ales de Revelion. Artistul a trecut prin câteva experiențe neplăcute, motiv pentru care a devenit extrem de atent. Altfel, acesta nu ne-a ascuns faptul că proprietățile sale imobiliare îi aduc bani doar vara, iar în celelalte anotimpuri este nevoit să bage adânc mâna în buzunar, pentru a plăti facturile. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Mihai Trăistariu deține mai multe apartamente pe litoral aflate la închiriere în regim hotelier, care-i produc bani frumoși în timpul verii. În rest, artistul iese în pagubă. Noroc cu sărbătorile de iarnă, care-i mai aduc ceva clienți în noaptea trecerii dintre ani. Acesta nu ne-a ascuns ofertele pe care le are de Revelion și nici faptul că este extrem de atent cui închiriază:

„Apartamentele merg doar vara. Le-am lăsat deschise și toamna, dar nu a venit nimeni. Întreținerea lor mă costă vreo 2000 de lei, îmi vin lunar vreo 36 de facturi. Nu le pot închide, trebuie să le încălzesc. Deci asta e suma pe care o plătesc timp de nouă luni. N-am ce să fac. De Revelion, am un pachet de 1200 lei pentru trei nopți, plus una gratis, pentru apartamentul de lux, cu vedere la mare. Și 1000 lei la celelalte. Le-am dat cam pe toate deja. Anii trecuți am avut și copii, vreo 20, ca să facă Revelionul, dar nu mai vreau. Tineretul distruge. Se îmbată, sparg pahare, mi-e frică cu ei. Odată am găsit dezastru, camerista și-a pus două măști să poată face curat”.

Mihai Trăistariu: „Mi-era rușine de frati-miu”

Altfel, Mihai Trăistariu nu doar cântă, ci mai și pictează din când în când. Potrivit propriilor mărturisiri, i s-a oferit 500 de euro pentru un tablou, dar a refuzat. Motivul ni-l spune chiar el, în exclusivitate pentru CANCAN.RO:

„N-am avut curajul să vând până acum tablourile, pentru că am un frate pictor. După ce le-am postat, am primit oferta să vând unul cu 500 de euro. Nu l-am dat. Mi-era rușine de frati-miu. El e pictor consacrat, dă un tablou cu 200-300 lei și zicea că vreau să-i fur meseria. Dar acum m-am gândit că stau degeaba în casă. Așa că le voi da pe toate, și pe ale lui că are vreo 500. Și mai fac și niște tablouri din frunze și flori, îmi iau materiale, plus tablouri din poze printate și albumele mele. Și le voi vinde pe site. E un business auxiliar, pentru că toamna, iarna, primăvara mă plictisesc, că am concerte doar în week-end”.

CITEȘTE ȘI: Celebrul artist îi pulverizează pe producătorii de la Asia Express! A refuzat contractul de 20.000 de €, iar motivul este HALUCINANT: „Te pun să faci tot felul de lucruri”

VEZI ȘI: Mihai Trăistariu primește mesaje din lumea de dincolo de la mama sa! Cum l-a trimis de 8 ori la Eurovision! ”Am făcut o obsesie, așa m-am dus!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.