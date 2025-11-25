Acasă » Exclusiv » Cât costă să faci Revelionul pe litoral, la Mihai Trăistariu: „Trei nopți, plus una gratis, pentru apartamentul de lux”

Cât costă să faci Revelionul pe litoral, la Mihai Trăistariu: „Trei nopți, plus una gratis, pentru apartamentul de lux”

De: Ana Maria Pasat 25/11/2025 | 19:28
Cât costă să faci Revelionul pe litoral, la Mihai Trăistariu: Trei nopți, plus una gratis, pentru apartamentul de lux
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Mihai Trăistariu se teme să-și mai închirieze apartamentele tinerilor, mai ales de Revelion. Artistul a trecut prin câteva experiențe neplăcute, motiv pentru care a devenit extrem de atent. Altfel, acesta nu ne-a ascuns faptul că proprietățile sale imobiliare îi aduc bani doar vara, iar în celelalte anotimpuri este nevoit să bage adânc mâna în buzunar, pentru a plăti facturile. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Mihai Trăistariu deține mai multe apartamente pe litoral aflate la închiriere în regim hotelier, care-i produc bani frumoși în timpul verii. În rest, artistul iese în pagubă. Noroc cu sărbătorile de iarnă, care-i mai aduc ceva clienți în noaptea trecerii dintre ani. Acesta nu ne-a ascuns ofertele pe care le are de Revelion și nici faptul că este extrem de atent cui închiriază:

„Apartamentele merg doar vara. Le-am lăsat deschise și toamna, dar nu a venit nimeni. Întreținerea lor mă costă vreo 2000 de lei, îmi vin lunar vreo 36 de facturi. Nu le pot închide, trebuie să le încălzesc. Deci asta e suma pe care o plătesc timp de nouă luni. N-am ce să fac.

De Revelion, am un pachet de 1200 lei pentru trei nopți, plus una gratis, pentru apartamentul de lux, cu vedere la mare. Și 1000 lei la celelalte. Le-am dat cam pe toate deja. Anii trecuți am avut și copii, vreo 20, ca să facă Revelionul, dar nu mai vreau. Tineretul distruge. Se îmbată, sparg pahare, mi-e frică cu ei. Odată am găsit dezastru, camerista și-a pus două măști să poată face curat”.

Mihai Trăistariu, peripeții cu turiștii pe litoral. (sursă - instagram.com)
Mihai Trăistariu are oferte speciale de Revelion (sursă – instagram.com)

Mihai Trăistariu: „Mi-era rușine de frati-miu”

Altfel, Mihai Trăistariu nu doar cântă, ci mai și pictează din când în când. Potrivit propriilor mărturisiri, i s-a oferit 500 de euro pentru un tablou, dar a refuzat. Motivul ni-l spune chiar el, în exclusivitate pentru CANCAN.RO:

Ce zodii vor fi răsfățate de univers în decembrie. „Cadourile” pe care le vor primi acești nativi de la astre
Ce zodii vor fi răsfățate de univers în decembrie. „Cadourile” pe care le...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

„N-am avut curajul să vând până acum tablourile, pentru că am un frate pictor. După ce le-am postat, am primit oferta să vând unul cu 500 de euro. Nu l-am dat. Mi-era rușine de frati-miu. El e pictor consacrat, dă un tablou cu 200-300 lei și zicea că vreau să-i fur meseria. Dar acum m-am gândit că stau degeaba în casă. Așa că le voi da pe toate, și pe ale lui că are vreo 500. Și mai fac și niște tablouri din frunze și flori, îmi iau materiale, plus tablouri din poze printate și albumele mele. Și le voi vinde pe site. E un business auxiliar, pentru că toamna, iarna, primăvara mă plictisesc, că am concerte doar în week-end”.

CITEȘTE ȘI: Celebrul artist îi pulverizează pe producătorii de la Asia Express! A refuzat contractul de 20.000 de €, iar motivul este HALUCINANT: „Te pun să faci tot felul de lucruri”

VEZI ȘI: Mihai Trăistariu primește mesaje din lumea de dincolo de la mama sa! Cum l-a trimis de 8 ori la Eurovision! ”Am făcut o obsesie, așa m-am dus!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Stelian Ogică, confuzie maximă: „Nu știu dacă am divorțat sau voi continua relația” | EXCLUSIV
Exclusiv
Stelian Ogică, confuzie maximă: „Nu știu dacă am divorțat sau voi continua relația” | EXCLUSIV
Alexandra Ungureanu reglează lucrurile până la Crăciun: “În postul ăsta o scot la capăt” | EXCLUSIV
Exclusiv
Alexandra Ungureanu reglează lucrurile până la Crăciun: “În postul ăsta o scot la capăt” | EXCLUSIV
După incidentul cu cei doi români, trei britanici au dus haosul mai departe pe pista aeroportului din Köln
Mediafax
După incidentul cu cei doi români, trei britanici au dus haosul mai departe...
Indignare în rândul iubitorilor de mămăligă cu brânză. Cât costă o porție din celebrul preparat la Târgul de Crăciun din Craiova
Gandul.ro
Indignare în rândul iubitorilor de mămăligă cu brânză. Cât costă o porție din...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Veste cutremurătoare despre marele Michael Schumacher: „Nu vom mai auzi nimic despre el”
Adevarul
Veste cutremurătoare despre marele Michael Schumacher: „Nu vom mai auzi nimic despre el”
Spionii lui Putin susțin că Londra va distruge planul de pace al lui Trump cu dovezi că acesta a colaborat cu FSB sau KGB
Digi24
Spionii lui Putin susțin că Londra va distruge planul de pace al lui...
Cele mai înfricoșătoare două locuri de pe Pământ. Un aventurier a călătorit 27 de ani ca să afle care sunt acestea
Mediafax
Cele mai înfricoșătoare două locuri de pe Pământ. Un aventurier a călătorit 27...
Parteneri
Ce fac azi gemenele de la Cheeky Girls! Monica și Gabriela sunt greu de recunoscut la 42 de ani. Cu ce se ocupă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce fac azi gemenele de la Cheeky Girls! Monica și Gabriela sunt greu de recunoscut...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt moldoveancă de aia aprigă”
Click.ro
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt...
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport gratuit și alte facilități
Digi 24
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport...
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale Rusiei
Digi24
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale...
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
Promotor.ro
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Fanii Parkside, pregătiți-vă! Kaufland lansează un val de scule noi în ofertă
go4it.ro
Fanii Parkside, pregătiți-vă! Kaufland lansează un val de scule noi în ofertă
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Descopera.ro
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Indignare în rândul iubitorilor de mămăligă cu brânză. Cât costă o porție din celebrul preparat la Târgul de Crăciun din Craiova
Gandul.ro
Indignare în rândul iubitorilor de mămăligă cu brânză. Cât costă o porție din celebrul preparat...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Pepe, primele declarații despre sarcina lui Yasmine Pascu: ”Dacă vreau să spun despre viața mea…”
Pepe, primele declarații despre sarcina lui Yasmine Pascu: ”Dacă vreau să spun despre viața mea…”
Incendiu puternic lângă București: flăcările au cuprins un spațiu comercial din Domnești
Incendiu puternic lângă București: flăcările au cuprins un spațiu comercial din Domnești
Nu e o glumă! Cât costă o minivacanță de 1 Decembrie, la Alba Iulia
Nu e o glumă! Cât costă o minivacanță de 1 Decembrie, la Alba Iulia
Explozie puternică în Buftea! Primele imagini de la fața locului: mai multe victime au fost transportate ...
Explozie puternică în Buftea! Primele imagini de la fața locului: mai multe victime au fost transportate la spital
Vestea momentului în showbiz! Pepe urmează să devină tată pentru a patra oară: Yasmine e însărcinată!
Vestea momentului în showbiz! Pepe urmează să devină tată pentru a patra oară: Yasmine e însărcinată!
Vacanța de iarnă 2025-2026. Câte zile libere vor avea elevii și profesorii, de fapt
Vacanța de iarnă 2025-2026. Câte zile libere vor avea elevii și profesorii, de fapt
Vezi toate știrile
×