Mihai Trăistariu aruncă bomba! Se vrea „ispită supremă” la Insula Iubirii: „Nu mai pot scăpa de ele!”

Mihai Trăistariu are o idee care cu siguranță va lua prin surprindere pe toată lumea. Vrea să participe la Insula Iubirii, dar nu oricum, ci în calitate de… ispită supremă. Chiar dacă artistul spune că poate nu se încadrează în tiparele standard ale unei ispite masculine, are el alți ași în mânecă, pentru a le suci mințile concurentelor. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, interpretul a făcut dezvăluiri și despre relația pe care o are ce ceva vreme. Bine, o altfel de relație, de „prietenie cu beneficii”, asta deoarece Mihai Trăistariu nu este dispus să investească sentimente și timp în ceva mai serios, cu toate că domnișoara cu pricina suspină și așteaptă ca el să aibă intenții mai serioase.

Se pare că Mihai Trăistariu își exercită abilitățile de „ispită” în viața de zi cu zi. Domnișoarele roiesc în jurul lui, din spusele sale, iar el nici nu vrea să audă de relații serioase. Se bucură de prezența lor, ocazional, dar nimic mai mult, chiar dacă ele visează la o relație în adevăratul sens al cuvântului.

Iar cum este deja obișnuit cu acest rol, ar putea să profite de talentele cu care a fost înzestrat și să meargă să ispitească și pe la Insula Iubirii. Până atunci, ține fetele pe jar, în special o domniță din Constanța, care așteaptă răbdătoare ca artistul să-și ia un angajament față de ea.

Mihai Trăistariu vrea să ispitească la Insula Iubirii

Dacă referitor la Insula Iubirii ne-a lămurit, despre femeia care îi încălzește nopțile ocazional a fost destul de rezervat. Nici nu-i de mirare, din moment ce ea pune presiune pe el să-și asume relația, el nu și nu!

„Dacă mi s-ar propune să merg ca ispită la Insula Iubirii, cred că aș face față. Poate nu am eu calitățile necesare, nu sunt chiar așa frumos, însă am punctele mele forte. Cu siguranță aș putea să le sucesc mințile fetelor acolo, de asta sunt sigur. Nu mi s-a propus până acum, dar cine știe. Având în vedere faptul că și în viața de zi cu zi am câteva „sucite” de care nu mai scap, nu cred că ar fi vreo problemă să-mi intru în rol și la Insula Iubirii. Sunt multe fete care mă abordează, îmi scriu foarte multe, peste tot, nu mai pot scăpa de ele. Unora le și răspund, așa, civilizat. Eu nu mai am o relație de doi ani de zile, am vrut să mă odihnesc puțin, pentru că e obositor pentru mine, să mă bag în vreo relație serioasă. Îmi stârnesc interesul unele, pentru o noapte, așa, nu mai mult.

Eu eram adeptul relațiilor serioase, de lungă durată, dar parcă prea mă aruncam așa înainte, prea repede. Prefer o prietenie cu beneficii, mai mult de distracție, care e, de fapt, o necesitate. E o domnișoară cu care mă întâlnesc mai des, nu așa tinerică, cum erau celelalte, are 36 de ani, e de aici, de la mine, din Constanța. Ea a pus problema altfel, că ar vrea ceva serios, dar eu i-am explicat că nu se poate, dacă vrea, doar să ne vedem așa, din când în când, pentru că eu mai mult nu pot să îi ofer”, a declarat Mihai Trăistariu pentru CANCAN.RO.

