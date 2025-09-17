Acasă » Știri » Cât costă un metru cub de lemne la jumătatea lui septembrie 2025, după creșterea TVA-ului

Cât costă un metru cub de lemne la jumătatea lui septembrie 2025, după creșterea TVA-ului

De: Alina Drăgan 17/09/2025 | 21:35
Cât costă un metru cub de lemne la jumătatea lui septembrie 2025 /Foto: Pexels

Pe măsură ce sezonul rece se apropie, românii se pregătesc de o iarnă care promite să fie mai scumpă ca oricând. Lemnul, sursa principală de încălzire pentru milioane de gospodării din mediul rural, a devenit un adevărat lux, iar motivul principal este creșterea TVA-ului, care a împins prețurile în sus. Cât costă un metru cub de lemne la jumătatea lui septembrie 2025?

După scumpirile în lanț la energie, gaze, alimente și combustibil, nici cei care se încălzesc cu lemne nu sunt feriți. Pentru fiecare metru cub, oamenii trebuie să plătească acum cu cel puțin 100 de lei mai mult decât anul trecut, ceea ce înseamnă că bugetele familiilor vor fi și mai greu de echilibrat în această iarnă.

Cât costă un metru cub de lemne la jumătatea lui septembrie 2025?

Depozitele de lemne din toată țara sunt pline în aceste zile, mulți fiind cei care caută prețul cel mai mic. Însă, prețurile au urcat considerabil. Dacă în toamna anului trecut un metru cub de lemn costa în jur de 500 de lei, acum tariful sare de 600 și chiar 700 de lei, în funcție de zonă și de tipul de lemn.

Asta înseamnă că o familie care de regulă consumă 5 metri cubi pentru a încălzi o casă de 100 de metri pătrați trebuie să plătească cel puțin cu 500 de lei mai mult decât anul trecut. Practic, de la o cheltuială de aproximativ 3.000 de lei, nota de plată a urcat acum spre 3.500 de lei.

Conform datelor oficiale, aproximativ 3,5 milioane de gospodării din România depind de lemne pentru încălzire. Pentru multe dintre aceste familii, mai ales din mediul rural, alternativele – cum ar fi centralele pe gaz sau pompele de căldură – sunt inaccesibile financiar.

În plus, scumpirea lemnului se suprapune peste creșterile deja anunțate la energia electrică, gaze și alimente, punând o presiune uriașă pe bugetele familiilor. Mulți români sunt nevoiți să reducă din alte cheltuieli, doar pentru a putea acoperi costurile încălzirii.

Astfel, lemnul, cândva cea mai accesibilă resursă pentru încălzire, a ajuns să cântărească greu în bugetul familiilor. Iar pentru mulți români, sezonul rece vine și cu îngrijorare și cu buzunare mai goale.

