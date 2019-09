Cât de mult s-a schimbat Denisa Botcari! Nu o să îți vină să crezi cu ce se ocupă acum blondina

Una dintre cele mai cunoscute blonde din showbiz-ul autohton, Denisa Botcari a dispărut de ceva vreme din ochii publicului. Fostul manechin este mai bine ca niciodată, chiar dacă a trecut și prin momente mai dificile.

“E foarte bine acasă, nu am mai fost de doi ani. Am avut o reuniune de familie. Am terminat o academie de make-up. Mă gândesc să mă mut în România. Nu există nicio persoană care să mă liniştească în viaţa mea. Cu Radu Maricuţa sunt doar prietenă. În Pakistan am fost cu fostul meu iubit ca să-i cunosc familia. A fost o relaţie, dar s-a terminat pentru că nu a fost ce mi-am dorit. Am crezut că sunt îndrăgostită, dar nu eram. Mi-am dat seama că nu este ce mi-am dorit. Era şi diferenţa de cultura, el era pakistanez. Prima dată, mereu spun că îmi place, şi apoi este ceva care nu-mi mai place. Bărbatul potrivit trebuie să fie un bărbat rău într-un bărbat bun. Aş vrea să am şi un copil şi să-mi pun şi silicoane”, a declarat blondina pentru Antena Stars.

Denisa Botcari, pe urmele “rivalei” sale

În urmă cu ceva timp, Denisa Botcari a cerut ajutorul prietenilor săi virtuali, mai exact… celor care sunt din Istanbul. Ei bine, primul care a reacționat și i-a oferit ajutorul vedetei a fost… Tristan Tate! „Am oameni acolo, depinde de ce ai nevoie”, a fost răspnsul prompt al fostului iubit al Biancăi Drăgușanu.

Apoi, Denisa Borcari i-a spus lui Tristan Tate că vrea să știe dacă există o croitorie deschisă duminică sau o fabrică de unde să poată cumpăra materiale pentru haine. Și, mesajul s-a încheiat cu promisiunea că vedeta îl va scoate pe fostul iubit al Biancăi Drăgușanu la o băutură mâine. Cert este că Tristan Tate nu a mai răspuns public, dar asta probabil pentru că i-a scris în privat frumoasei Denisa Botcari…