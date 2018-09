Nu mai e un secret pentru nimeni că Tristan Tate este un iubitor de animale. El și fratele său, Andrew Tate, dețin mai mulți câini în vila în care locuiesc în București, pe care îi tratează ca pe niște membrii ai familiei. Într-o postare făcută pe o rețea de socializare, el și-a arătat disprețul pentru cei care își abandonează patrupezii sau îi duc într-un adăpost.

Citește și: EA e noua cucerire a fostului iubit al Biancăi Drăgușanu. Bruneta are forme voluptoase și multe tatuaje

Tristan Tate a cedat nervos: “Sper că vei muri”. Ce l-a scos din minți pe fostul iubit al Biancăi Drăgușanu

Fostul partener al Biancăi Drăgușanu a tunat și a fulgerat pe pagina lui oficială de Facebook, unde și-a exprimat o dorință la adresa celor care, după un timp se decid să renunțe la câinele sau câinii pe care i-au avut. El a scris un mesaj tranșant în limba engleză: “If you own a dog and then abandon it or put it in a shelter I hope that you die (n.r.: Dacă ai un câine și apoi îl abandonezi sau îl duci într-un adăpost, sper că vei muri)”.

“Amin!”, “Sunt total de acord cu tine”, “Ba să fie într-o cușcă, fără niciun confort” sunt trei dintre comentariile lăsate de prietenii virtuali.

Citește și: Bianca Drăgușanu, surprinsă într-o ipostază sexy la plajă într-un costum de baie provocator. Mesajul sincer transmis de divă

În perioada relației cu Bianca Drăgușanu, Tristan Tate s-a lăsat fotografiat în timp ce o ținea pe cățelușa frumoasei vedete în brațe. Imaginea a urcat-o pe contul său de Instagram.

Tristan Tate s-a iubit vara aceasta cu Bianca Drăgușanu. Fosta prezentatoare de la “Te vreau lângă mine” și excentricul britanic și-au asumat relația la scurt timp după despărțirea de Victor Slav, informație făcută publică în exclusivitate de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

Bianca Drăgușanu a fost căsătorită cu Victor Slav, dar au divorțat