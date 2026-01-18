Acasă » Știri » Cât de muncitor sau de leneș ești, în funcție de zodia ta. Tabel complet pentru toate zodiile

De: Denisa Iordache 18/01/2026 | 15:20
Toate zodiile vin cu trăsături specifice care le fac speciale și diferite. Ziua și luna în care te-ai născut îți pot spune mai mult decât ce personalitate ai. Acestea pot vorbi și despre cât de leneș ești. Toate detaliile în articol. 

Tabelul de mai jos ne arată cât de leneșe sunt zodiile de la 1 stea la 5 stele. Cei care au o stea sunt cei mai leneși!

Berbec 

Berbecul nu este nici cel mai leneș nativ, dar nici cel mai energic. El începe lucrurile în forță, dar are nevoie de provocări constante.

Taur

Taurii sunt la fel ca berbecii, doar că au nevoie de relaxare totală după ce au depus efort, ca să își încarce bateriile.

Gemeni

Gemenii preferă munca intelectuală, așa că nu îi pune să care pungile cu alimente sau să ducă gunoiul. Ei se plictisesc repede și nu le place rutina.

Rac

Racul muncește mult dacă este motivat de familie și se simte în siguranță.

Leu

Leul, așa cum ne-a obișnuit, preferă să fie șeful și să îi lase pe alții să muncească. Totuși, dacă e nevoie de el, este dispus să ajute, dar nu exagerat de mult.

Fecioară

Avem și cea mai harnică zodie: Fecioara. Acești nativi sunt obsedați de detalii, așa că nu lasă niciodată o treaba neterminată.

Balanță

Balanțelor nu le prea place să facă treabă și au tendința să caute scurtături pentru a se întoarce rapid la momentele de relaxare.

Scorpion

Scorpionul este foarte intens și ambițios, iar aceste lucruri îl determină să muncească atunci când își dorește foarte mult ceva.

Capricorn

Capricornii se iau de mână cu Fecioarele și fac o treabă reușită împreună. Acești nativi iubesc munca și nu sunt adepții pauzelor lungi și dese.

Vărsător

Vărsătorul muncește doar dacă știe că acel lucru merită interesul său, iar rezultatul va duce la ceva inedit.

Pești

Am ajuns și la cea mai leneșă zodie: Pești. Acești nativi sunt visători nativi și preferă să se relaxeze decât să urmeze un program strict.

Zodia care riscă să piardă TOT în 2026: bani, job, soție. Avertismentul numerologului Mihai Voropchievici

Zodiile cărora nu le stă nimic în cale în februarie 2026. Apar noi surse de venit

×