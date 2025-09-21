Cât putem trăi dacă inima se oprește? Profesorul Horațiu Moldovan oferă explicaţia medicală care schimbă tot ce ştiai despre moarte

În cel mai nou episod al podcastului “Altceva cu Adrian Artene”, invitat este reputatul profesor doctor Horațiu Moldovan, care demontează o percepție adânc înrădăcinată în mentalul colectiv: aceea că încetarea bătăilor inimii marchează sfârșitul vieții. Conversația fascinantă atinge una dintre cele mai mari enigme ale existenței: ce înseamnă, de fapt, moartea, dar și cât poate trăi o persoană după ce inima încetează să-i mai bată.

Președinte al Societății Române de Chirurgie Cardiovasculară, al Romtransplant, șef al Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară de la Spitalul de Urgență din Capitală, dar și membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România și al Academiei de Științe Medicale, prof. Horațiu Moldovan explică faptul că un om poate continua să trăiască chiar și după ce inima i s-a oprit. Episodul din podcastul “Altceva cu Adrian Artene” deschide o discuție profundă, nu doar medicală, ci și culturală și filozofică. Dacă, în mod tradițional, „ultima suflare” era considerată clipa despărțirii de lume, realitatea științifică ne obligă să privim altfel momentul trecerii din existență în nonexistență.

Prof. Horațiu Moldovan: “O persoană mai poate trăi trei minute după ce inima încetează să-i mai bată”

Profesorul Horațiu Moldovan explică cum moartea nu începe odată cu ultima bătaie a inimii, ci cu stingerea definitivă a creierului.

Prof. Horațiu Moldovan: Despre cum se definește moartea, sigur, în mentalul colectiv, în percepția noastră a tuturor, în interpretarea culturală și chiar religioasă a lucrurilor, încetarea activității cardiace este considerată moartea individului.

Adrian Artene: Cât trăiește o persoană fără să-i mai bată inima?

Prof. Horațiu Moldovan: Dacă nu se intervine medical asupra ei, trei minute. Trei minute de viață în care inima nu bate. Dar aș mai face o precizare, tot așa, de punct de vedere cultural, uneori, ultima respirație este considerată simbolul morții. Iată, că intrăm într-o zonă de interpretare culturală, poate chiar folclorică, a acestui eveniment important, care este trecerea individului uman din existență în nonexistență.

Nu oprirea activității cardiace definește asta. El mai trăiește trei minute după, dacă este resuscitat. Iar resuscitare este o activitate medicală relativ curentă în medicina de astăzi. Ea se întâmplă în stradă, se întâmplă în mediul extra spitalicesc, nu mai vorbind în spitale. Cât timp pacientul este resuscitat, nu are activitate cardiacă, dar este viu.

Este viu și biologic, este viu și juridic. În tehnologii moderne, cum este circulația extracorporală, ECMO, permite să circulăm sângele individului folosind o mașină care poate să funcționeze săptămâni sau chiar luni, timp în care individul uman este viu și inima lui nu funcționează. El poate fi viu chiar și din punct de vedere al unei percepții subiective. Vorbești cu el, mănâncă, și inima lui nu bate. Deci, este evident că nu oprirea activității cardiace definește încheierea vieții, ci oprirea activității cerebrale.

