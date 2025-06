Cătălin Bordea a găsit remediul perfect, după ce a rămas din nou singur. A luat-o şi „savurat-o” de la un capăt la altul

Cătălin Bordea este unul dintre cei mai talentați comedianți din țară, fiind mai mereu o sursă de bună dispoziție pentru toți cei care îl urmăresc, în ciuda dificultăților cu care s-a confruntat în viața personală în trecut. După perioada complicată, lucrurile au început să se așeze pentru el, iar pe plan profesional totul merge strună. Proiectele nu mai contenesc pentru artist, având rol principal în cea mai nouă producție românească Mentorii și spectacole constant. Așadar, trebuie să fie în cea mai bună formă, atât mental, cât și fizic. Și cum a dat puțin căldura, câștigătorul America Express a dat iama la piscină să-și întrețină bronzul. CANCAN.RO are imagini fabuloase cu actorul!

Cătălin Bordea este spontan, jovial, cu glumele la el, astfel că nu este de mirare că are o grămadă de fani și admiratoare. În plus, bărbatul este în continuare în cărți pentru noua emisiune de la Antena 1 realizată de Mona Segall și Mihai Bendeac, exact așa cum vă dezvăluiam în exclusivitate (vezi aici). Imaginea pe care o are în fața publicului său este foarte importantă, fiind o dovadă de respect pentru cei care îl urmăresc, iar comediantul este foarte atent la acest aspect.

Cătălin Bordea și-a făcut fenta la o piscină din Capitală

Vremea este perfectă pentru un bronz și un scăldat, de ceva zile încoace, așa că din peisaj nu avea cum să lipsească nici Cătălin Bordea. Comediantul și-a scos tatuajele la bronzat la o celebră piscină din nordul Capitalei. CANCAN.RO l-a surprins pe Cătălin în timp ce își făcea siesta pe șezlong. Însă, în cazul în care nu știați, actorul are și o pasiune despre care nu a vorbit foarte mult și nu, nu ne referim la tatuaje, deși nici pe acelea nu aveai cum să le treci cu vederea.

Și, că tot am adus vorba despre tatuaje, nu mai este un secret pentru nimeni că juratul iUmor are o afinitate către arta desenelor pe piele. Cătălin Bordea a vorbit în repetate rânduri despre dorința sa de a-și „umple” trupul de tatuaje, iar despre cel mai recent a vorbit aici.

Dar să revenim la momentul prezent. Vă spunem că actorul a ales să se relaxeze la pisicină, alături de un amic. După ce au stat puțin la plajă, comediantul a luat la analizat meniul, apoi a chemat chelnerul pentru a se delecta cu o băutură răcoritoare într-o zi atât de călduroasă, dar și cu câteva bucate alese.

Meniul nu a fost singura „carte” deschisă de Cătălin Bordea, căci, în caz că nu știați câștigătorul America Express este un adept al lecturii. Așadar, Cătălin Bordea s-a relaxat la piscină cu o băutură și o carte bună. Apoi, a înotat puțin, a mai stat câteva minute la plajă și a plecat.

