Cătălin Botezatu, atac acid la adresa bărbațillor care o critică pe Bianca Drăgușanu: “Toţi vor să o «bip», dar nu reușesc”

Bianca Drăgușanu și Cătălin Botezatu au rămas buni prieteni, după ce în trecut au avut o relație și atunci când nu își dau sfaturi când se lovesc de probleme în viața persoanală, cei doi vorbesc despre modă, având în vedere că frumoasa blondină are un atelier de croitorie. Astfel, designerul a lansat un atac acid la adresa bărbațillor care o critică pe fosta prezentatoare.

Citește și: Bianca Drăgușanu, prima declarație după ce Victor Slav s-a despărțit de Raluca. Ce spune despre fostul ei soț

În cadrul unui interviu oferit recent, Cătălin Botezatu a făcut remarci acide la adresa celor care o critică și o ironizează pe Bianca Drăgușanu din cauza operațiilor estetice pe care și le-a făcut. El a spus despre aceștia că sunt ipocriți și că, în realitate, și-ar dori să aibă o relație cu vedeta; dar nu au nicio șansă să-i intre în grații.

Citește și: Suma fabuloasă plătită de Bianca Drăgușanu de ziua ei de naștere

“Bianca este frumoasă, lumea se uită la ea. Mor când îi aud pe ăştia că spun „Bianca e din plastic, şi-a băgat nu ştiu ce, şi-a scos o coastă”. Terminaţi, oameni buni, cu prostiile…Ştiu ce intervenţii şi-a făcut şi când le-a făcut, că eram împreună atunci. Pe bune, câte dintre voi, doamnelor, nu v-aţi pus silicoane şi nu v-aţi făcut câteva injecţii? Vă spun eu că sunt multe în showbiz care şi-au băgat fire din toate metalele în pomeţi. Să zici că Bianca nu e frumoasă, e ipocrizie. Ea nu are nimic băgat în posterior, fundul ei e natural şi arată aşa pentru că Bia merge mereu la sală şi munceşte, e chiar obsedată de sală. Mai mult, are nişte craci superbi, lungi cât Arcul de Triumf, aşa că mai lăsaţi-mă cu răutăţile astea. Toţi vor să o «bip», dar nu reuşesc. De acolo şi atacurile!”, a declarat designerul, titrează jurnaliștii de la wowbiz.ro.

Citește și: Alex Bodi a făcut public motivul despărțirii de Bianca Drăgușanu: “Sunt nişte chestii peste care ea nu poate să treacă”

În urmă cu trei zile, fosta prezentatoare de la Kanal D a împlinit 37 de ani, iar printre primii care i-au transmis public un mesaj emoționant se numără și Bote, unul dintre bunii ei prieteni.

“Bianca este una dintre cele mai bune femei pe care le-am cunoscut. Are un suflet extraordinar şi este foarte sensibilă. Suferă când se ceartă cu cineva. Mi-a plâns în braţe de multe ori după diferite divergenţe avute cu oameni pe care i-a ajutat. Ea se macină mult când este atacată gratuit, chiar dacă nu o arată. Am mai remarcat de la început la ea şi că este o fată inteligentă şi ambiţioasă. Şi uite că a reuşit să facă tot ce şi-a propus. Am iubit-o mult, iar acum suntem foarte buni prieteni”, a mai afirmat cunoscutul creator de modă.

Bianca Drăgușanu a fost căsătorită cu Victor Slav, dar au divorțat în 2014

Bianca Drăguşanu s-a născut pe 6 martie 1982 în Hunedoara. Ea şi Victor Slav s-au cununat civil pe 6 septembrie 2013, la Starea Civilă a Sectroului 3 din Bucureşti. Nunta au făcut-o pe 29 septembrie 2013, iar naşi au fost Nicoleta Luciu şi soţul ei Zsolt Csergo. La câteva luni după ce au devenit soţ şi soţie, în 2014, ei au divorţat.