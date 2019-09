Cătălin Botezatu, diagnosticat cu o boală rară. Medicii au decis să-l opereze urgent: ”I se va tăia jumătate din…”

Veste șocantă în showbiz-ul românesc! Unul dintre cei mai renumiți designeri de la noi din țară se confruntă cu grave probleme de sănătate. Cătălin Botezatu a fost diagnosticat cu o boală rară, iar medicii au decis să-l opereze în regim de urgență. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, informații și imagini uluitoare.(CITEȘTE ȘI: AVEM DETALII DE ULTIMĂ ORĂ DESPRE NUNTA FIICEI LUI GIGI BECALI! CE PRETENȚII ARE MILIONARUL + LISTA DE INVITAȚI SE APROPIE DE 1.000 PERSOANE!)

D.A.S.(Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro) a intrat în posesia unor informații uluitoare și de ultimă oră legate de starea de sănătate a renumitului designer Cătălin Botezatu.

Potrivit unor surse D.A.S categoria A, Bote a fost depistat cu o tumoră extrem de rară. Din câte se pare, celebrul designer a fost supus unor analize amănunțite, într-o renumită clinică din Istanbul, în urma cărora doctorii au pus un diagnostic șocant și au decis să-l opereze în regim de urgență.

Conform surselor noastre, Cătălin Botezatu urmează să fie operat în următoarele ore. Din câte se pare, în urma intervenției chirugicale medicii îi vor tăia jumătate din colon.

“Deși urmează o intervenție extrem de dificilă, Cătălin privește partea bună a lucrurilor, și anume faptul că a depistat această tumoră în fază incipientă. Abia azi a înteles importanța controalelor medicale regulate. E foarte încrezător că totul o să decurgă bine chiar dacă medicii l-au anunțat că i se va taia jumătate din colon”, a declarat o persoană din anturajul lui Catalin Botezatu, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA

Cătălin Botezatu, despre cine l-a inspirat să aibă grijă de aspectul său fizic

Designerul vestimentar a vorbit, recent, despre persoanele care l-au inspirat, încă din copilărie, pentru a avea mare grijă de aspectul său fizic, dar și despre pașii pe care îi urmează zilnic pentru a arăta ca scos din cutie de fiecare dată când iese în public. Bote a dezvăluit că mama lui a fost cea care i-a dat primele sfaturi de îngrijire, încă din copilărie.

“Țin minte că avea o cremă specială, făcută în farmacie de o prietenă a ei, pe care o folosea și care avea efecte uimitoare. Cu timpul, crescând, am adaptat ceea ce mă învățase mama mea, am avut grijă să îmi cumpăr produse de calitate. Nu am încetat niciodată să am grijă de mine. Este o formă de respect pentru mine și pentru cei din jurul meu“, a declarat designerul.

