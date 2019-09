Combinația Inițiativa 2035 – România fără tutun

Campania anti-tutun nu se desfășoară numai ”la vedere”, conform declarațiilor publice, iar culisele întregii afaceri – care derulează sume uriașe – ascund informații de importanță vitală. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă oferă – în exclusivitate, ca de fiecare dată – o imagine de ansamblu a întregului scenariu. Interesele personale sunt puse mai presus de elegantele declarații oficiale, iar în toată această ”luptă” permanentă, derulată pe toate fronturile media, sunt prezente personaje-cheie. ”Cruciada”, de altfel, este în plină desfășurare, numai că totul depinde de care parte a baricadei te afli. Iar recompensele sunt pe măsură. (CITEȘTE ȘI: INFORMAȚII-ȘOC DIN ANCHETA CRIMELOR DIN CARACAL. TREI PERSOANE AR FI FOST AGRESATE DE GHEORGHE DINCĂ)

"Cruciada" declanșată – în spațiul public din România – împotriva tutunului și a fumătorilor ascunde interese pe care niciuna dintre "vocile anti-fumat" nu le declară, așa cum ar fi normal. Și nu doar că nu le declară si nu le recunoaște, dar încearcă să le și mascheze în spatele unor sloganuri populiste. Una dintre aceste voci importante care susține "cruciada anti-tutun" este Ramona Maria Brad, supranumită "Doamna Anti-fumat".

Începând din anul 2016, Ramona Maria Brad a declarat război tutunului. A militat pentru interzicerea fumatului în spații publice, iar, de curând, a adus în discuție și necesitatea introducerii unei legi care să interzisă publicitatea la țigări (inclusiv cele electronice). Ca propagandă, mesajele pe care Ramona Brad le dispersează în spațiul public au o aparentă legitimitate. Numai că trecutul Ramonei Brad arată că – la un moment dat – s-a intersectat (profitabil) cu interesele unei companii care comercializează produse… alternative fumatului. Practic, vorbim despre o companie care face bani foarte mulți tocmai… prin cei care se lasă de fumat. Ne referim aici la interesele Pfizer România, interese pe care le vom detalia în cele ce urmează.

Afacerile în zona PR & consultanță

Ramona Maria Brad este – din luna iulie a anului 2016 – directorul proiectului "Iniţiativa 2035 – România fără Tutun". A luptat pentru interzicerea fumatului în spaţiile publice (restaurante, baruri, cafenele, cluburi etc.), iar din mai 2018 a devenit și director al proiectului "Copil Iubit la Bord", în cadrul Fundației Crucea Albă. La nivel declarativ, "Inițiativa 2035 – România fără Tutun" este susținută financiar de Bloomberg Philanthropies și Campaign for Tobacco – Free Kids. În umbra acestor ONG-uri – patronate de "Doamna Anti-fumat" – am descoperit însă și alte interese nedeclarate.

La prima vedere, Ramona Maria Brad militează, clar, pentru o Românie sănătoasă, lipsită de vicii, asta dacă ținem cont în ce proiecte a fost și este implicată. Dar lucrurile se complică. Anterior ocupării acestor poziții-cheie, Ramona Brad a administrat două firme specializate în consultanță și PR. Este vorba despre ”Clearpoint Communication Associates” (înființată în București, firmă pe care a deținut-o, inițial, 50-50% cu Adriana Nicoleta Barbu) și ”Advisory Point” (în aceasta din urmă fiind asociată cu soțul ei, Alin Popescu). Acestea sunt firmele care – până când Ramona Brad a intrat în ”războiul împotriva tutunului” – i-au adus venituri substanțiale ”Doamnei Anti-fumat”.

Pentru a avea un tablou complet, volumul de afaceri al celor două companii – fiecare cu câte un singur angajat – a "explodat" începând cu 2012 și până în 2019, atunci când Ramona Brad le-a suprimat activitatea. S-a speculat că motivul acestei decizii a fost ștergerea urmelor unor contracte, cum ar fi și cel cu Pfizer. Vorbim aici de cifre de afaceri – cumulat – de aproximativ 500.000 €. Și asta doar pentru aceste firme de PR, care nici măcar nu înregistrau o activitate intensă.

Proiecte cu Pfizer România, unul dintre beneficiarii principali ai distrugerii industriei fumatului

Pornind pe firul afacerilor derulate de cele două firme, sursele CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, ne informează că, printre clienții firmelor deținute de directorul proiectului "Iniţiativa 2035 – România fără Tutun", s-a aflat și gigantul Pfizer. De altfel, un client foarte important, ținând cont de evidențele fiscale. Mai exact, investigațiile noastre au scos la iveală faptul că firma "Clearpoint Communication Associates" a desfășurat un contract "gras" cu filiala din România a Pfizer. Este vorba despre o companie care, sub sloganul "Lucrăm împreună pentru o lume mai sănătoasă", înregistrează profituri… superbe din comercializarea unor produse alternative fumatului. Documentele financiare arată, astfel, că între anii 2014 și 2017 "Pfizer" a virat în conturile firmei Ramonei Maria Brad – "Doamna Anti-fumat" – aproximativ 130.000 euro. Totul "pe față".

Surpriză! Între timp, "Clearpoint Communication Associates" și-a încetat activitatea, semn că (poate) Ramona Brad a fost conștientă de "jocul"… la două capete și a încercat să se desprindă de trecut. Varianta 2 – Pfizer a realizat că joacă periculos, pe teritoriul unui stat străin care nu privește cu ochi buni aceste acțiuni ce pot duce la scoaterea din joc a unor mari contribuabili. Fiecare stat are grijă de contribuabilii săi, aceștia fiind, în ultimă instanță, motorul economiei. Companiile de tigări virează, anual – în total – peste un miliard de euro la bugetul de stat.

Pfizer, lobby împotriva tutunului

Vrem, nu vrem, apare o contradicție evidentă între directoarea unui proiect care militează pentru sănătate și o viață curată din toate punctele de vedere și, pe de altă parte, femeia de afaceri care derulează contracte și este apărătoarea unei companii interesate să diminueze piața tutunului pentru a prospera afacerile – cu produse care conțin nicotină – din portofoliul propriu.

Concret, Pfizer derulează acțiuni de lobby împotriva tutunului și țigaretelor electonice, încurajând românii să folosească produse cu nicotină (plasturi sau spray-uri) pe care chiar compania le-a introdus pe piața medicamentelor. Iar "paravanul" în spatele căruia Pfizer a finanțat această campanie a dat și rezultate. Astfel, unii se gândesc că, de ce nu?, poate în schimbul contractelor cu Ramona Brad, compania a reușit să introducă în România una dintre cele mai aspre legi împotriva fumatului. Și nu aici este capătul "Cruciadei". Căci Pfizer, prin vocea Ramonei Brad, cere, mai nou, și eliminarea țigărilor electronice!

Noua ”țintă” a “Doamnei Anti-fumat”

Probabil, noua imagine pe care și-o creează acum Ramona Brad este mult mai profitabilă de vreme ce a abandonat vechile afaceri. E suficient să luăm în calcul faptul că, dincolo de finanțările primite, este invitată (desigur și remunerată) la seminarii care care au ca subiect chiar lupta împotriva tutunului, atât în Belgia, Elveția sau Grecia, dar și Bosnia Herțegovina, plus Republica Moldova.

În acest context, Ramona Brad (cu sprijinul unui deputat USR) a inițiat legea care ar limita publicitatea la tutun. Textul propus se referă și la țigările electronice. În ajutorul său, fosta PR-iță susține că o asemenea lege ar reduce consumul de țigări cu până la 23%. De ce nu 11%, 53% sau 100%, nu știm, neavând habar de asta nici cei care susțin legea. Nu există nicio garanție, din acest punct de vedere, iar un studiu pe piața din România încă nu a fost realizat.

Interesele ascunse, așa cum este cazul Pfizer, sunt însă mai puternice decât orice alt studiu. Și nu doar Pfizer ar intra în categoria clienților pe care Ramona Brad îi slujește indirect și cărora le reprezintă (mascat) interesele comerciale, ci identificăm și alte companii farmaceutice. Pe aceeași schemă – devoalată în cazul Pfizer – au fost apărate și interesele "Lundbeck Export A/S". Este vorba despre o companie farmaceutică daneză specializată în medicamente pentru boli ale creierului. Iar din conturile acestei companii au fost transferați către afacerile "Doamnei Anti-fumat" aproximativ 45.000 €.

De fapt, este vorba de bani care – sustin initiați ai pieței si ai acestor dedesubturi -, sub aparența unor contracte de PR, se regăsesc în "sonoritatea" cu care se militează împotriva tutunului în România și îi ajută, implicit, pe finanțatorii săi. Cei care, astfel, "produc" sute de milioane de euro omorându-și, prin aceste ONG-uri… concurența.

Cine deține dovezi sau informatii despre acest joc interesant ne poate scrie la pont@cancan.ro sau, pe Whatsapp, la 0741 CANCAN (226.226). Revenim.