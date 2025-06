Cătălin Dobrescu, acuzat de fosta iubită că a RĂNIT-O: „Agresiv și fizic, nu doar verbal, m-a tras de păr, a...”

Relația de scurtă durată dintre Cătălin Dobrescu, cunoscut antrenor de fitness și fost partener al cântăreței Oana Radu, și o tânără pe nume Vanessa, a intrat în atenția publicului după apariția unor acuzații grave de comportament abuziv. Deși inițial părea vorba doar de o despărțire cauzată de nepotrivire de caracter, tânăra susține acum că în spatele rupturii ar fi stat episoade de violență și manipulare.

Nu este prima dată când numele lui Cătălin Dobrescu este asociat cu situații tensionate în plan personal. Relația sa cu Oana Radu, care s-a încheiat cu un divorț mediatizat, a fost și ea însoțită de controverse și acuzații indirecte.

Cei doi au avut o relație care a durat aproximativ două luni, timp în care, potrivit spuselor Vanessei, lucrurile au degenerat treptat. Totul ar fi pornit de la un incident care a avut loc la sala de fitness, acolo unde Cătălin Dobrescu activează ca antrenor. Într-un context tensionat, în urma unui schimb de replici aprinse, antrenorul ar fi avut un comportament agresiv față de partenera sa de la acea vreme. Vanessa susține că în acea zi a simțit o schimbare puternică în atitudinea lui și că a decis să se retragă din relație imediat după ce a părăsit locuința acestuia.

„Simțeam ceva negativ în el și nu am putut să mă apropii de el (…) M-a luat de la sală, am plecat amândoi, a început să fie foarte agresiv verbal, mi-a fost rușine să spun atunci, dar a fost agresiv și fizic, nu doar verbal, m-a tras de păr, a fost foarte agresiv verbal (…) L-am prins în sală în timp ce vorbea despre Oana (…) Când am plecat de la el, mi-a spus un lucru, că: „Ești la fel ca Oana” ”, a spus Vanessa, la Un show păcătos.