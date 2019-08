Cătălin Măruță, surpriză romantică pentru soția lui! “Andra e graviduță :) ”

Cătălin Măruță nu a surprins-o pe frumoasa lui soție, Andra, doar în intimitate, ci i-a pregătit o surpriză romantică și în văzul lumii. Când au văzut gestul prezentatorului de la Pro TV, unii dintre apropiați și internauți l-au felicitat, iar alții și-au întreptat atenția spre sărbătorită: Andra împlinește astăzi 33 de ani.

Cătălin Măruță, surpriză romantică pentru soția lui

Andra a fost felicitată de soțul său pentru ziua ei de naștere și pe rețelele de socializare, unde a urcat o poză de album cu ei doi. Imaginea în care artista poartă o rochie albastră cu motive orientale de culoare galbenă și are ochelari de soare negri a fost însoțită de o declarație de iubire din partea partenerului ei de viață.“La mulți ani, iubita mea! Să fii mereu zâmbitoare! Te iubesc! ♥️”, a scris Cătălin Măruță în dreptul pozei de album pe care a făcut-o publică pe Instagram, dar și pe Facebook.

Ținuta largă în zona abdomenului i-a făcut pe unii dintre internauți să se gândească la faptul că îndrăgita cântăreață ar fi însărcinată. “La mulți ani 🙂 Mai vine un bebe ? 🙂 Parcă Andra e graviduță ?”, “La multi ani, suflet frumos! ? Felicitari pentru cei 11 ani de căsătorie! ? Sunteți exemplul meu de iubire! ? Vă iubesc enorm pe toți 4 !!?”, “Măruță, vezi poate iar faci vreo farsă”, “La mulți ani fericiți și sănătoși, plini de iubire, împliniri și proiecte frumoase! ?❤️?”, “La mulți ani binecuvântați, sunteți o familie superbă și un exemplu demn de urmat!” sunt cinci dintre comentariile strânse de postarea prezentatorului de la Pro TV. Deocamdată, nici Cătălin Măruță și nici frumoasa lui soție nu au răspuns acelei întrebări.

Andra, mesaj emoționant transmis chiar de ziua sa

Într-o postare emoționantă, Andra le-a împărtășit apropiaților și fanilor că, în prezent, se află într-un echilibru deplin. Mai mult, sărbătorita a făcut o urare de suflet pentru toată lumea. Mesajul vedetei a fost însoțit de patru poze în care apare alături de copiii săi și Cătălin Măruță.

“De ziua mea, am tot ce imi doresc. Sunt liniștită, sănătoasă, am motive să zâmbesc în fiecare zi. Fac ce îmi place si am cei mai frumosi fani alaturi de mine! Vă doresc și vouă să vă simțiți la fel de împliniți! ♥️” este mesajul transmis de sărbătorită pe rețelele de socializare.

Andra a făcut nunta cu prezentatorul Cătălin Măruță în urmă cu 10 ani