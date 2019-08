Alexandra Irina, pe numele de scenă Andra, a urcat pentru prima dată pe o scenă pe când avea doar șapte anișori. Se întâmpla în orașul natal, Câmpia Turzii, și, deși avea o vârstă fragedă, ea adora să interpreteze melodii care îi aparțineau cântărețelor Whitney Houston, Monica Anghel și Mădălina Manole. La 14 ani, ea a lansat primul său disc single, care a fost denumit “Andra”. În același an, 2001, talentata artistă “bifează” și prima apariție la televizor.

Cum arăta Andra la prima apariție pe scenă. Așa a debutat

“În noapte mă trezesc” este primul single extras de pe albumul de debut, care a avut parte și de videoclip. În adolescență, Andra cânta despre insomnii, iar vocea și frumusețea ei i-a cucerit pe români. Atât în imaginile din galeria foto a articolului, cât și în clipul de mai jos, puteți să vedeți cum arăta cântăreața atunci când s-a lansat oficial în lumea muzicii. “Pentru mine, inceputul carierei e sinonim cu oboseala. Am petrecut multe zile in tren, scriindu-mi temele pe genunchi si citind la lanterna, cand se stricau becurile din vagon. Eram navetista cu acte in regula, trebuia sa vin des de la Campia Turzii in Bucuresti, stiu pe dinafara fiecare copac de pe ruta asta, fiecare semn de circulatie, fiecare halta si macaz. Prima mea masina a fost trenul, da. Abia dupa un timp ne-am permis o masina. Tata mergea cu mine prin toata tara, la concerte, se ocupa de cat mai multe lucruri, ca sa-mi lase mie timp sa pun capul pe perna”, a declarat carismatica vedetă în cadrul unui interviu mai vechi pentru libertatea.ro.

Înainte să împlinească vârsta majoratului, ea și tatăl său mergeai cu trenul la spectacole. În plus, în timp ce se afla tren, își scria temele pe genunchi și citea la lumina lanternei atunci când se defectau becurile din tren. Anul acesta se împlinesc 18 ani de la decizia sa de a-și face loc printre artiștii de la noi, iar azi, Andra Măruță își aniversează ziua de naștere.

Andra, prima apariție la TV după ce s-a lansat în muzică

Invitată în urmă cu cinci ani la emisiunea prezentată de soțul ei, Andra a rememorat momentul în care a apărut pentru prima dată la TV după ce s-a lansat în lumea muzicii. Înainte să fie difuzat un clip cu imagini unice din cariera artistei, ea a avut parte de o surpriză din partea lui Cătălin Măruță.

“Am simțit că pregătești ceva și nu am putut să dorm aseară. Nici tu nu mi-ai spus nimic. Am stat și am văzut filmulețul ăsta și m-am gândit: «bai, atâtea am făcut eu în acești 14 ani». Eu am cântat prima oară la 7 ani, pe scena, în Câmpia Turzii. La 7 ani, cântam Whitney Houston, Monica Anghel și Mădălina Manole. În 2001, a fost prima mea apariție la televiziune, la emisiunea lui Teo”, a declarat cântăreața în cadrul show-ului moderat de soțul ei, Cătălin Măruță.

Andra a făcut nunta cu prezentatorul Cătălin Măruță în urmă cu 10 ani