La 32 de ani, Andra este într-o formă de invidiat, deși viața de artistă a determinat-o de-a lungul timpului să facă multe sacrificii… Și nu este vorba doar de cele legate de persoanele dragi, alături de care și-ar fi dorit să stea mai mult, ci și de orele de somn pe noapte puține, un stil de viață agitat și cu mese haotice. Provocată, talentata cântăreață a vorbit cu sinceritate despre operațiile estetice – intervenții preferate de multe dintre vedetele de la noi, printre care se numără Gina Pistol, Bianca Drăgușanu, Daniela Crudu.

Citește și: Ce lovitură pentru Andra Măruță! Ce i s-a întâmplat în timpul concertului din Londra. Cum au reacționat românii din Anglia

Andra, primele declarații sincere despre operațiile estetice

Au trecut 18 ani de când Andra s-a lansat pe scena muzicii românești, iar pe atunci ea avea părul foarte lung, roșcat și purta o cărare pe mijloc. În primul său videoclip pentru piesa “În noapte mă trezesc”, artista avea un machiaj simplu și, deși părea mai matură, nimeni nu se gândea că avea doar 14 ani.

“Nu-mi vine să cred cât timp a trecut. Îmi aduc aminte ce mult îmi doream să iasă bine, să placă oamenilor. Și eram nesigură, adică știam să cânt, dar nu înțelegeam prea bine cum ar trebui să arate un videoclip. Am făcut ce mi-a zis regizorul și când am văzut rezultatul mi-a plăcut. Pentru acea perioadă, mi s-a părut un clip reușit și am ținut pumnii strânși să prindă piesa și clipul”, a declarat cântăreața pentru revista VIVA!.

Citește și: Super-dietă! Cum a slăbit Andra Măruță 15 kilograme în 4 luni

Întrebată despre secretele frumuseții sale, Andra a dezvăluit că folosește produse cosmetice de calitate și să este foarte recunoscătoare pentru ceea ce a primit de la Mama Natură. În legătură cu operațiile estetice, soția lui Cătălin Măruță nici nu vrea să audă de ele, pentru că se teme de ace și bisturiu. Totuși, nu exclude ca pe viitor, după ce va schimba iar prefixul să apeleze la intervenții non-chirurgicale.

“Păi, cum ai spus și tu, am avut noroc ca Mama Natură să țină cu mine, nu m-am schimbat mult și nu am simțit deci nevoia să fac mici ajustări. Folosesc cosmetice de calitate, sigur ajută și ele. Dar nu exclud asta pe viitor. Poate peste 10 ani voi vrea o intervenție sau injecții ca să mă simt mai bine când mă uit în oglindă, însă nu știu cum aș trece peste frica mea de ace și bisturiu. Sunt îngrozită de ele. Ar trebui să fiu foarte, foarte motivată să mă las pe mâinile unui medic”, a mai mărturisit talentata artistă.

Andra a făcut nunta cu prezentatorul Cătălin Măruță în urmă cu 10 ani

Andra, pe numele din buletin, Alexandra Irina, face parte din categoria celor mai iubite şi talentate artiste din ţară. Fiecare piesă fie ea pop sau R&B pe care o lansează ajunge hit într-un timp scurt. Ea s-a născut pe 23 august 1986, în Câmpia Turzii. Vedeta e căsătorită cu Cătălin Măruță din 23 august 2008 şi au doi copii împreună: David (n.: 16 martie 2011) şi Eva Maria Ioana (n.: 23 iulie 2015).