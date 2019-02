Cătălin Moroșanu a recunoscut adevărul trist despre fetița lui: ”Nu m-am implicat mai mult…”

Cătălin Moroșanu este un luptător pentru care a intra în ring înseamnă ”să dea totul”, de fiecare dată. Și-a făcut debutul în K1 în anul 2007 la competiția de K1 România 2007, iar de atunci are și foarte multe apariții publice și participă la emisiuni de succes.

Acum, Cătălin Moroșanu dezvăluie și o latură sensibilă a personalității sale. Chiar dacă foarte mulți îl consideră un dur, Cătăline este cuprins de emoție atunci când vorbește despre fetița sa. Duritatea îi dispare ca prin farmec, iar luptătorul de K1 se transformă într-un tată atent și grijuliu.

Cătălin Moroșanu a recunoscut că, în ciuda popularității sale și în ciuda faptului că mai tot timpul are puterea de a glumi, are și o serie de regrete. Iar cel mai mare este legat de fetița lui. Înainte de a pleca la emisiunea ”Ferma”, Cătălin Moroșanu a dat o declarație emoționantă pe vlogul lui Jorge, colaegul său de emisiune.

”Regretul meu cel mai mare este că nu am stat mai mult alături de fetița mea, nu m-am implicat mai mult în educația ei și faptul că tot timpul am fost plecat pe drumuri, ba la Iași, ba la București, ba la gale, ba la tot felul de emisiuni, nu am avut timp. Cred că pentru copiii noștri ar trebui să ne facem mai mult timp liber să putem să îi creștem și să fim alături de ei. Fetița mea are opt anișori…”, mărturisește, cu lacrimi în ochi, pentru vlogul lui Jorge, colegul său din emisiunea ”Ferma”, Cătălin Moroșanu.

