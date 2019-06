Catalin Morosanu, victorie cu Daniel Sam, in gala Dynamite de la Cluj

Cătălin Moroșanu și-a luat revanșa în fața lui Daniel Sam. Românul a câștigat meciul ce a contat pentru gala Dynamite de la Cluj, însă nu a fost ușor. Moroșanu a început lupta cu stângul. În prima repriză a fost pus la podea, după o lovitură de genunchi din partea britanicului.

În repriza a doua, Catalin Moroșanu, în vârstă de 34 de ani, a reușit să-l trimită și el la podea pe Daniel Sam. Totul s-a decis în ultima rundă, unde Cătălin Moroșanu a ieșit învingător. Gala Dynamite de la Cluj a fost un adevărat spectacol.

Catalin Morosanu, spectacol cu Daniel Sam, la gala Dynamite de la Cluj

„Îmi vine să plâng. Este ultimul meu meci în România, mă bucur că am luptat aici în Ardeal alături de voi. Felicitări lui Daniel Sam, un adevărat luptător„, a spus Moroșanu, la finalul meciului.

După succesul cu Daniel Sam din cadrul galei Dynamite de la Cluj, Catalin Morosanu a ajuns la 48 de victorii, dintre care 28 obținute înainte de limită și 11 înfrângeri. De cealaltă parte, britanicul a suferit a 17-a înfrângere din carieră.

„Felicitări lui Moroșanu, am avut două războaie de-a lungul timpului! Am promis amândoi că venim la război și asta am făcut. Este un respect reciproc între noi„, a spus Daniel Sam.

În aceeași gală, Benny Adegbuyi l-a învins la puncte pe croatul Mihajlevic, după o rundă de prelungiri.

Cine este Cătălin Moroșanu

Născut pe 30 iunie 1984, la Cotnari, județul Iași, Cătălin Moroșanu un luptător profesionit la categoria grea și fost jucător de rugby.

Și-a făcut debutul în K1 în anul 2007 la competiția de K1 România 2007, luptând împotriva lui Stefan Leko. Ca kickboxer, el a evoluat în promoțiile Local Kombat, SUPERKOMBAT și K-1 și are victorii notabile asupra lui Gary Goodridge, Freddy Kemayo, Stefan Leko, Mighty Mo, Anderson „Braddock” Silva și Paul Slowinski.

A devenit câștigător al sezonului 10 al concursului “Dansez pentru tine”.

