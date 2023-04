Câte clase și ce studii are fiica lui Vali Vijelie. Claudia Rusu nu calcă pe urmele manelistului

Vali Vijelie are 4 copii de care este tare mândru, însă marea lui slăbiciune pare să fie unica lui fiică, Cati Claudia Rusu. Manelistul a încercat să o țină cât mai departe de ochii curioșilor, până acum. Veți fi total surprinși, când veți afla ce studii are, de fapt, fata celebrului manelist.

Vali Vijelie are o familie numeroasă, patru copii și o soție iubitoare și înțelegătoare. Așa cum a declarat de nenumărate ori, Cati Claudia, unica fiică a manelistului, este și unica lui slăbiciune. De curând, tânăra a împlinit 24 de ani, moment perfect pentru tatăl ei să o răsfețe și să-i facă toate poftele.

Vezi și: S-A AFLAT! CÂT A COSTAT, DE FAPT, STEAUA LUI VALI VIJELIE DE PE HOLLYWOOD WALK OF FAME

Manelistul a fost prezent la petrecerea fiicei lui, pe care, de altfel, a organizat-o până la cel mai mic detaliu. Mândru nevoie mare, Vali Vijelie chiar a publicat pe rețelele de socializare o serie de filmulețe de la ziua Claudiei. „La mulți ani, prințesa lui tati! #24”, a scris Vali Vijelie, pe Instagram.

Ce studii are, de fapt, fiica lui Vali Vijelie

Se pare că fiica manelistului nu i-a călcat pe urme tatălui ei, însă are un plan de viitor bine pus la punct. Claudia este absolventa Facultății de Drept și speră să ajungă un avocat de succes.

Vezi și: NAȘUL VIJELIE A ”SPART” BANII PE LĂUTARI! PETRECERE FARAONICĂ LA MARRIOTT, CU LIVIU VÂRCIU ȘI ANDREI ȘTEFĂNESCU LA MICROFON! ”CARTOFARU” ȘI-A BOTEZAT FETIȚA ȘI…

În cadrul unei emisiuni TV, Vali Vijelie a declarat că a încercat să-și crească copiii cât se poate de modest și să le insufle propriile valori despre viață. Să muncească dacă își doresc ceva și să prețuiască fiecare bănuț. Totodată, manelistul îi rămâne veșnic recunocător soției lui, datorită căreia copiii săi au crescut frumos, educați și au devenit adulți niște responsabili.

„Am cea mai frumoasă familie din lume, copii responsabili și muncitori, și asta datorită muncii soției mele, căreia îi voi mulțumi mereu. Carmen s-a ocupat de educația copiilor, de pregătirea și formarea lor, eu am fost mai mult pe drumuri și cu recompensele. Mi-aș fi dorit să o ajut, însă sigur n-aș fi putut s-o fac atât de bine cum a făcut-o ea. Fata și băiatul meu (n.r. cei doi copii pe care îi are cu actuala soție) prețuiesc banul, iar dacă au primit un lucru, chiar și ceva scump, înseamnă că l-au meritat. Nu sunt răsfățați și învață bine. Cati a luat bacalaureatul cu o medie bună și sunt foarte mândru de ea’, a spus manelistul, cu ceva timp în urmă.