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Câte kilograme a slăbit Andreea Popescu, de fapt. Transformarea e uluitoare!

De: Denisa Crăciun 02/06/2026 | 22:54
Câte kilograme a slăbit Andreea Popescu, de fapt. Transformarea e uluitoare!
Câte kilograme a slăbit Andreea Popescu/ sursa foto: social media
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Andreea Popescu trece prin schimbări importante și asta pentru că după divorțul de Rareș Cojoc s-a mutat într-o altă casă și pare să ducă un alt stil de viață. Fosta dansatoare a Deliei este atentă la felul în care arată și a reușit să slăbească semnificativ. Acum, ea a recunoscut câte kilograme a dat jos.

Andreea Popescu este una dintre cele mai cunoscute influencerițe din țara noastră. Aceasta are parte de o transformare incredibilă. După ce s-a separat de Rareș Cojoc, bruneta a decis să își schimbe radical stilul de viață. Vedeta a dat jos câteva kilograme, iar asta se poate observa din cele mai recente apariții din mediul online și nu numai. De asemenea, chiar ea a recunoscut că și-a dorit să slăbească și a apelat la ajutorul unor injecții speciale, însă sub supravegherea atentă a unui medic. În plus, a recunoscut câte kilograme a dat jos.

Câte kilograme a slăbit Andreea Popescu

Vedeta a mai vorbit în urmă cu ceva timp despre greutatea sa. Ea a explicat atunci că a slăbit 17 kilograme în mai puțin de patru luni. Totuși, nici ea nu se aștepta să ajungă să cântărească nici mai mult, nici mai puțin de 47 de kilograme. Aceasta a ajuns să aibă aceeași greutate ca în adolescență și deși multe femei și-ar dori o astfel de siluetă, Andreea Popescu nu pare prea încântată de asta.

Mi-a zis Robert că am slăbit foarte, foarte mult. 47 de kilograme aveam la 17 ani, dar și la 42 de ani, a transmis Andreea pe Instagram.

Câte kilograme a slăbit Andreea Popescu/ sursa foto: social media
Câte kilograme a slăbit Andreea Popescu/ sursa foto: social media

Andreea Popescu se confruntă cu căderea părului

Un alt aspect despre care a vorbit influencerița este căderea părului. Întrebată în repetate rânduri de fani care ar fi motivul, Andreea a dezvăluit și asta. Ea a explicat că nu este din cauza tratamentului pentru slăbit, ci din cauza fluctuațiilor de greutate pe care le-a avut pe durata mai multor luni.

Dacă mi-a căzut părul, nu mi-a căzut din cauza medicamentului, ci din cauza slăbitului brusc și rapid, foarte rapid, pentru că în patru luni am slăbit 17 kilograme, a mai spus Andreea Popescu în mediul online.

VEZI ȘI: Cine este bruneta care l-a făcut pe Rareș Cojoc să zâmbească din nou. Dansatorul milionar și-a găsit liniștea după separarea de Andreea Popescu

Ce făcea Andreea Popescu, în timp ce Rareș Cojoc își sărbătorea ziua de naștere alături de noua cucerire

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