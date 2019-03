Câte kilograme are Clara Maria, fetița născută cu greu de Andreea Bălan

Andreea Bălan a dezvăluit câte kilograme a avut, de fapt, la naștere micuța ei bebelușă. Vă reamintim că artista și-a strâns pentru prima dată fiica în brațe pe 6 martie, la două zile după ce a făcut stop cardio-respirator în sala de nașteri. În prezent, Clara Maria și mămica ei celebră sunt foarte bine și abia așteaptă să meargă acasă, unde sunt așteptate de Ella Maya și George Burcea.

Citește și: Andreea Bălan, prima apariție la TV, după ce a suferit un stop cardiac

În vâltoarea evenimentelor delicate petrecute în ziua în care Andreea Bălan a devenit mamă din nou, soțul ei a dezvăluit într-un comunicat că mica lor prințesă ar fi avut la naștere 3.200 kilograme. În realitate, cifrele privind greutatea micuței sunt rotunjite. Artista a mărturisit că fetița ei, Clara Maria, a cântărit 3.190 kilograme când a fost scoasă din pântece. Vedeta o alăptează pe fetița ei, însă, în timpul declarațiilor, a lăsat în continuare loc speculaţiilor potrivit cărora medicii i-ar fi extirpat uterul ca să o salveze.

Citește și: Andreea Bălan, OUT de la show-ul „Te Cunosc de Undeva” de la Antena 1?! Dezvăluiri-bombă de ultimă oră

“Este foarte cuminte. E frumoasă şi are mult păr. A avut 3.190 kg la naştere şi a mai luat ceva în greutate. Am şi inceput sa alăptez, abia astăzi (n.r.: joi, 7 martie). Am stat patru nopţi aşa cum am convenit de la început şi mâine mă externez. Medicii mi-au spus că am văzut-o şi că am plâns de fericire când mi-au arătat-o, dar eu nu îmi mai aduc aminte nimic. Doamna doctor îmi închisese operaţia, dar am început să sângerez şi deja eram în stop cardio-respirator, aşa că m-au deschis la loc ca să cureţe tot. O ruptură uterină este mai greu de reparat. Acum singurele restricţii pe care le am sunt cele privind închiderea tăieturii. Asta va dura probabil 2 luni. Peste 4 luni o să pot să dansez, iar la 6 luni să fac prize cu Petrişor”, a declarat cântăreața în cadrul late night show-ului “Xtra Night Show”.

Citește și: Cu cine seamănă fetița adusă pe lume de Andreea Bălan. Clara are o surioară de 2 ani

Andreea Bălan și George Burcea sunt căsătoriți

Andreea Bălan (n.: 23 iunie 1984 în Ploiești) este o cântăreață de muzică pop. Vedeta a debutat în muzică în 1994 la emisiunea pentru copii “Ba da, ba nu”. Doi ani mai târziu, artista a lansat primul ei album solo, “Amețiți de fum”. Ea a cunoscut succesul împreună cu Andreea Antonescu, alături de care a format trupa Andrè. După ce formația s-a destrămat, fiecare și-a continuat pasiunea pentru muzică.

Andreea Bălan a devenit mamă pentru prima dată pe 9 octombrie 2016. Ea a adus pe lume o fetiţă sănătoasă de 3,270 kilograme şi 49 de centimetri, căreia i-a pus numele Ella Maya. La cinci luni de la nașterea fiicei sale, cântăreața s-a căsătorit cu George Burcea. Ceremonia a avut loc pe Sunset Beach, o superbă plajă din Malibu California. Visul de a se însura pe o plajă din America a fost al actorului, iar artista a făcut tot posibilul ca acesta să se împlinească. Biletele de avion către America au fost cadoul pe care Andreea Bălan i l-a făcut lui George Burcea la începutul lui 2017, de ziua lui de naştere. “George când era mic și se uita la acel serial, «Sunset Beach» își imagina că într-o zi, când o să crească, o să ajungă în America pe acea plajă… nu știa cum, în ce fel și cu cine, dar la 10 ani i s-a întipărit în minte acea plajă. Atunci când i-am spus că visul i s-a împlinit, a fost foarte foarte emoționat și i-am făcut cadou biletele de avion de ziua lui pe 15 ianuarie”, a mărturisit cântăreața într-un interviu mai vechi.