Cu cine seamănă fetița adusă pe lume de Andreea Bălan. Clara are o surioară de 2 ani

Andreea Bălan și George Burcea sunt foarte fericiți că familia lor s-a mărit și, totodată, recunoscători că au reușit să treacă cu bine peste cumpăna vieții a cunoscutei cântărețe. Mulți dintre cunoscuții cuplului, dar și fanii sunt curioși cu cine seamănă micuța lor prințesă, iar Andreea Antonescu a oferit răspunsul la această întrebare în urmă cu câteva ore. Bebelușa Clara mai are o surioară: pe Ella, care are doi anișori și aproape cinci luni.

La 34 de ani, Andreea Bălan a născut-o pe Clara Maria, a doua fetiță pe care o are cu soțul ei, George Burcea. Când a venit pe lume, micuța prințesă a primit nota 10 din partea medicilor și avea o greutate de 3.2 kg. Aseară… târziu, proaspăta mămică a fost vizitată în spital de Andreea Antonescu. La ieșirea din clinică, fosta colegă de trupă a Andreei Bălan a mărturisit că fiica vedetei e superbă, are mult păr și… seamănă cu George Burcea. Desigur, fanii juratei de la “Te cunosc de undeva!” se așteaptă ca aceasta să nu publice prea curând o poză cu micuța Clara.

“De ce unicorn? Pentru că e preferatul fetiței mele. Și știu că și Andreei îi plac unicornii, curcubeele (…). Îți spun că este foarte frumoasă și are mult păr. Nu am stat să o analizez, dar mi s-a părut că seamănă cu George, dar nu vă bazați pe mine. Este superbă (…). Nu am vrut să cred (n.r.: atunci când a aflat din presă că Andreea Bălan a făcut un stop cardio-respirator). (….)”, a mai declarat Andreea Antonescu.

Fosta colegă de trupă a Andreei Bălan a a dezvăluit ce i-a spus George Burcea când s-au văzut pe holul clinicii private. “M-am întâlnit cu George înainte de a părăsi incinta spitalului și el era ușor speriat, dar foarte încrezător. Mi-a spus că totul este bine, că așteaptă în continuare. A spus că starea Andreei este mult mai bună decât a fost ieri și că se bazează foarte bine pe cadrele medicale din spital că știu exact ce fac”, a povestit Andreea Antonescu în cadrul emisiunii “Sinteza zilei”de la Antena 3.

Perioadă critică a trecut pentru Andreea Bălan și ea nu va rămâne cu sechele

Noaptea trecută, medicul Doru Herghelegiu, cel care a salvat-o pe Andreea Bălan atunci când a suferit un stop cardio-respirator în timpul operaţiei de cezariană, a făcut declarații despre starea de sănătate a artistei. “Familia nu doreşte să divulgăm în presă foarte multe lucruri despre condiţiile particulare ale acestui caz. Doamna Bălan este pacienta mea. Am fost solicitat de către colegi şi am şi o mică contribuţie. Din nefericire, în consimţământul de naştere e un paragraf unde este specificat acest eveniment nefavorabil, riscul de a muri. Această complicaţie este mai frecventă la naşterile pe cale naturală. Este o complicaţie extrem de rară. Mortalitatea este foarte mare, peste 90% dintre paciente. Este un accident dramatic, imprevizibil. Astăzi în cursul zilei am reuşit să echilibrăm coagularea sângelui.

I-a fost făcută anestezie generală când s-a instalat şocul respirator. Un minut a durat resuscitarea. Ştiam ce va urma. Tulburările de coagulare sunt greu de controlat. Este un caz la 80 000. 10% sunt cei care supravieţuiesc în aceste cazuri. Contează mult rapiditatea cu care medicii se reorganizează. Fiecare pacientă poate să ajungă în această situaţie. Apare ca un trăsnet pe cerul senin. E mult mai frecvent la naşterea naturală. Sunt alte condiţii. Sunt plecat din 2006 din sistemul de stat. Am avut posibilitatea să rezolvăm cazuri grave. E un caz fericit, mă bucur că în experienţa mea am trăit cu zeci de ani în urmă astfel de evenimente. Din fericire, era totul pregătit, chiar medicul anestezist făcea parte din echipele de chirurgie cardio-vasculară. Spitalele mari oferă şanse mai mari, dacă ai ghinionul şi se întâmplă un astfel de eveniment tragic. Starea ei este bună, este conştientă, a intrat în comunicare cu familia, cu medicii. Probbil se va recupera foarte repede. Mâine va ieşi de la Terapie Intensivă. Nu sunt urmări. Copilul e bine. Spaima tatălui care a trebuit să ia cunoştinţă brusc cu acest eveniment, a trecut prin momente grele. Sunt imprevizibile”, a declarat conf. dr. Doru Herghelegiu în cadrul emisiunii prezentată de Mihai Gâdea.