Câte operații estetice are Carmen Șerban, de fapt. Este de nerecunoscut: „Parcă ai întinerit cu 20 de ani!”

Carmen Șerban a vorbit deschis, în ultima perioadă, despre interesul ei pentru intervențiile estetice, mărturisind că a apelat recent la un specialist pentru a-și îmbunătăți aspectul fizic.

Artista, în vârstă de 55 de ani, a trecut printr-o procedură de lifting facial, iar reacțiile publicului au fost extrem de pozitive, mulți admiratori considerând că intervenția i-a întinerit chipul cu cel puțin două decenii.

Câte operații estetice are Carmen Șerban, de fapt

Cântăreața a explicat că decizia de a apela la această procedură a venit în mod firesc, dorindu-și să își mențină o imagine îngrijită și să se simtă bine în propria piele. Deși a optat pentru lifting facial, Carmen Șerban a subliniat că nu este adepta tratamentelor injectabile, precum botoxul sau acidul hialuronic, preferând să evite astfel de proceduri.

În ceea ce privește rutina ei de îngrijire, artista a precizat că folosește exclusiv produse cosmetice naturale, adaptate nevoilor tenului ei. Această combinație între îngrijirea atentă și intervenția chirurgicală a contribuit la o transformare vizibilă, care a atras atenția fanilor.

Pe lângă schimbările de la nivelul feței, Carmen Șerban a trecut printr-o transformare amplă și în ceea ce privește silueta. În vara anului 2025, artista a reușit să slăbească considerabil, iar rezultatele au devenit evidente în imaginile publicate recent pe rețelele de socializare. Admiratorii au remarcat atât noua ei formă fizică, cât și determinarea cu care a reușit să își redefinească stilul de viață.

Deși până acum a apelat la o singură intervenție estetică, artista nu a oferit detalii despre eventuale proceduri viitoare. Totuși, deschiderea ei față de metodele care pot reduce semnele îmbătrânirii sugerează că este dispusă să exploreze opțiuni care o ajută să își mențină înfățișarea dorită.

Cântăreaţa este de nerecunoscut

Într-un interviu acordat publicației Viva, Carmen Șerban a explicat motivele pentru care a ales liftingul facial:

„Am făcut lifting facial, însă nu îmi bag botox, pentru că nu sunt adepta. Când văd că se mai lasă un pic pielea, e normal după o vârstă, și mai ales după ce slăbești, pielea nu își revine la fel ca în tinerețe și atunci trebuie un pic ajutată. Pentru mine, personal, contează foarte mult imaginea de femeie. Eu nu mă aranjez pentru curtezani, nici pentru televiziuni, nici pentru fani. În primul rând, eu trebuie să mă simt bine cu mine, iar cei care mă plac, mă plac așa cum sunt. Folosesc niște creme foarte bune acum, naturale, făcute special pentru nevoile mele, de asta am și tenul atât drăguț acum, în această perioadă. Sunt atâtea produse și proceduri acum pe piață”.

Artista a povestit și despre o complicație apărută după intervenție, însă problema a fost gestionată rapid de echipa medicală:

„Am făcut un hematom care a apăsat un pic pe un nerv facial și de obicei nu se întâmplă, n-ai de unde să știi, acum eu nu vreau să dau vina pe nimeni, vreau doar să mă vindec și atâta tot. M-am umflat foarte tare, a trebuit să-mi scoată pe viu toată chestia aia de acolo. Nu s-a ajuns la infecție, pentru că la 5 zile m-au chemat. Am găsit o echipă de medici profesioniști”.

CITEŞTE ŞI: Nu e o glumă! Carmen Șerban poate profesa în 7 domenii diferite. Ce studii are artista

Ce spune amantul lui Carmen Șerban, despre aventura cu artista: ”Nu am avut curaj să îi spun soției”