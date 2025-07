O recunoști? Celebra cântăreață în vârstă de 54 de ani s-a ”tunat” și puțini își dau seama cine e

Carmen Șerban, una dintre cele mai cunoscute și iubite artiste din muzica de petrecere din România, trece printr-o perioadă de mari transformări, nu doar în plan profesional, ci și în ceea ce privește imaginea personală. La 54 de ani, cântăreața a decis să își facă un cadou de început de an o intervenție estetică menită să îi redea prospețimea și încrederea în sine. Rezultatul? O apariție care i-a lăsat pe fani cu gura căscată, mulți dintre aceștia afirmând că artista este de nerecunoscut.

Deși a trecut printr-o perioadă complicată, Carmen Șerban privește acum cu optimism spre viitor. Imaginea proaspătă o face să se simtă mai încrezătoare în propriile forțe, iar acest nou început pare să se alinieze cu o etapă mai activă și mai intensă din cariera sa.

CITEȘTE ȘI: Carmen Șerban o susține pe Adriana Bahmuțeanu, care luptă să-și recupereze copiii după moartea lui Silviu Prigoană: ”Sunt prietena ei și știu!”

Cunoscută pentru naturalețea cu care s-a afișat de-a lungul anilor în fața publicului și pentru stilul său autentic, Carmen Șerban a decis că este momentul unei schimbări. A optat pentru un lifting facial, o procedură estetică care presupune întinderea pielii feței pentru a elimina semnele îmbătrânirii. Transformarea este una remarcabilă: tenul său arată neted și luminos, trăsăturile sunt redefinite, iar aspectul general este vizibil întinerit. Pielea este întinsă, fără riduri profunde, iar chipul pare sculptat, redându-i artistei o înfățișare mult mai tânără.

„La început de an, mi-am făcut un lifting facial. Nu s-a întâmplat nimic, totul e spre bine, slavă lui Dumnezeu, doar că abia ieri am făcut o lună de când m-am operat și am făcut un hematom care a apăsat un pic pe un nerv facial și de obicei nu se întâmplă, n-ai de unde să știi, acum eu nu vreau să dau vina pe nimeni, vreau doar să mă vindec și atâta tot. Am găsit o echipă de medici foarte profesioniști”, a transmis Carmen Șerban.