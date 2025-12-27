Câte ore pe zi muncește Luca Zvaleni, câștigătorul „Chefi la cuțite” sezonul 16, în restaurantul Le Louis XV din Monaco: „Nu știu dacă e legal”

Luca Zvaleni este câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite. Tânărul lucrează în restaurantul cu trei stele Michelin al lui chef Alain Ducasse din Monaco, unul dintre bucătarii cu cele mai multe stele Michelin din carieră. Câte ore muncește, de fapt, românul în cea mai sofisticată bucătărie din lume?

Luca Zvaleni, cuțitul de aur al lui chef Richard Abou Zaki, a reușit să pună mâna pe trofeul și premiul în valoare de 30.000 de euro al sezonului 16 Chefi la cuțite. Încă de la vârsta de 16 ani a pășit pentru prima dată într0-un restaurant cu stele Michelin.

Atunci a simțit că este atras de gastronomie și și-a dorit să studieze domeniul. A urmat a o școală cu profil gastronomic, iar timpul l-a purtat în cele mai prestigioase bucătării din lume. În prezent, tânărul lucrează în restaurantul Le Louis XV din Monaco al lui chef Alain Ducasse.

Câte ore lucrează Luca în restaurantul cu trei stele Michelin din Monaco

Deși are doar 25 de ani, Luca a ajuns să își vadă visul devenit realitate. Lucrează alături de o armată de oameni profesioniști, într-una dintre locațiile cele mai prestigioase din lume: restaurantul Le Louis XV din Monaco, locație care îi aparține celebrului chef francez-monegasque Alain Ducasse, unul dintre puținii bucătari care au atins recordul de 21 de stele Michelin în carieră.

”În veci nu m-aș fi gândit să fiu aici la 25 de ani. Să lucrezi la Alain Ducasse, la trei stele Michelin… cine s-ar fi gândit? Eu niciodată”, a spus Luca.

Pentru că uneori arta cere sacrificii și compromisuri, Luca a mărturisit că lucrează între 12 și 14 ore pe zi, însă niciodată nu resimte oboseala. Dorul de casă este cel care îi apasă cel mai mult pe suflet.

„Nu știu dacă e legal să spun câte ore lucrez. Între 12 și uneori și 14 ore, dar mie nu îmi este greu. Mi-e greu să stau departe de familie, dar să lucrez îmi place foarte mult”, a mărturisit Luca Zvaleni, în videoclipul de pe TikTok.

