Câți bani cash poți avea la tine când călătorești cu avionul, de fapt. Amenzi uriașe dacă nu declari suma

Transportul de bani în numerar cu avionul este permis în Uniunea Europeană, însă pasagerii trebuie să respecte anumite reguli stricte, în special atunci când călătoresc în afara spațiului comunitar. Deși nu există o limită maximă pentru suma de bani care poate fi transportată, legislația europeană impune obligații clare de declarare în anumite situații.

Pentru zborurile desfășurate exclusiv în interiorul Uniunii Europene, regulile sunt mai permisive. Nu există o limită impusă privind suma de bani care poate fi transportată, însă acest lucru nu înseamnă că pasagerii sunt complet scutiți de controale. Autoritățile pot solicita, în anumite situații, explicații privind proveniența banilor, mai ales atunci când este vorba despre sume considerabile. Aceste verificări pot apărea în contextul unor controale de rutină sau în cazul în care există suspiciuni legate de legalitatea fondurilor.

Câți bani poți avea la tine când călătorești

În cazul deplasărilor care implică intrarea sau ieșirea din Uniunea Europeană, orice persoană care are asupra sa 10.000 de euro sau mai mult, ori echivalentul în altă monedă, este obligată să declare suma autorităților vamale. Această măsură face parte din eforturile de combatere a spălării banilor și a finanțării activităților ilegale. Obligația de declarare nu se aplică doar numerarului clasic, ci și altor forme de valoare ușor convertibile.

Sunt incluse în această categorie bancnotele și monedele, indiferent dacă mai sunt sau nu în circulație, atât timp cât pot fi schimbate la instituții financiare. De asemenea, intră sub incidența regulii instrumentele negociabile la purtător, precum cecurile de călătorie, biletele la ordin sau alte documente financiare semnate, dar fără beneficiar specificat. În plus, aurul este considerat o formă de valoare transportabilă, dacă îndeplinește anumite criterii de puritate: monedele trebuie să aibă cel puțin 90% aur, iar lingourile sau alte forme trebuie să atingă un nivel de puritate de minimum 99,5%.

Nerespectarea obligației de declarare pentru sumele care depășesc pragul stabilit poate avea consecințe serioase. Autoritățile pot aplica sancțiuni contravenționale, iar în unele cazuri pot decide confiscarea totală sau parțială a banilor. Gravitatea măsurilor depinde de circumstanțe, inclusiv de intenția pasagerului și de eventualele indicii privind activități ilegale.

