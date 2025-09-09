Câți bani câștigă un român la cules de vie în Italia. Carabinierii au descins în forță

Românii merg la cules de struguri în Italia cu speranța unui venit decent, dar realitatea arată altfel. Într-o podgorie din Massa Carrara, carabinierii au descins recent și au descoperit opt muncitori români care lucrau fără forme legale, alături de un italian. Oamenii erau exploatați și plătiți foarte prost pentru efortul pe care îl depuneau. Iată ce s-a întâmplat!

Operațiunea a fost coordonată de Inspectoratul de Muncă al Carabinierilor și Inspectoratul Teritorial Lucca-Massa Carrara, sub conducerea Annei Maria Venezia. Inspectorii au găsit muncitorii chiar în vie, unii încercând să se ascundă printre rândurile de viță de vie ca să evite verificările. Printre aceștia au fost găsiți opt muncitori români și un italian care munceau ”la negru”.

Câți bani câștigă un român la cules de vie

Cei de la Inspectoratul de Muncă al Carabinierilor și Inspectoratul Teritorial Lucca-Massa Carrara au descoperit faptul că toți muncitorii erau plătiți ”la negru” cu doar 50 de euro pe zi, o sumă mică raportată la munca fizică intensă și condițiile grele. Pentru aceste practici ilegale, proprietarul podgoriei a primit o amendă de peste 35.000 de euro, potrivit publicației La Nazione.

Autoritățile italiene au anunțat că astfel de controale vor continua, mai ales în zonele unde recoltarea se face manual, pe terenuri abrupte, unde utilajele agricole nu pot fi folosite. Scopul este dublu: protejarea muncitorilor de exploatare și menținerea unei competiții corecte între angajatori.

În concluzie, munca la vie în Italia nu e deloc „paradisul” pe care unii îl cred. E grea, prost plătită și, în multe cazuri, făcută la negru, cu riscuri mari atât pentru muncitori, cât și pentru patronii prinși de autorități.

