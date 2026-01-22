Acasă » Știri » Câți bani cere Andra Măruță, pentru a cânta la o nuntă în 2026. Suma este bulversantă!

Câți bani cere Andra Măruță, pentru a cânta la o nuntă în 2026. Suma este bulversantă!

De: Anca Chihaie 22/01/2026 | 15:33
Câți bani cere Andra Măruță, pentru a cânta la o nuntă în 2026. Suma este bulversantă!
Câți bani cere Andra Măruță, pentru a cânta la o nuntă în 2026

În 2026, prezența Andrei Măruță la un eveniment privat a devenit un adevărat simbol al exclusivității. Artista se menține în topul celor mai bine plătiți interpreți din România, iar onorariile cerute pentru aparițiile sale reflectă nu doar popularitatea de care se bucură, ci și cererea constantă venită din partea publicului.

De-a lungul anilor, Andra a reușit să-și construiască o imagine solidă, susținută de hituri difuzate intens, apariții televizate constante și o relație foarte bună cu fanii. În 2026, acest parcurs se traduce inclusiv prin tarife care pot părea greu de atins pentru majoritatea românilor, mai ales când vine vorba despre evenimente personale precum nunți sau botezuri.

Câți bani cere Andra Măruță, pentru a cânta la o nuntă în 2026

Pentru evenimente private, onorariul cerut de Andra pornește, în general, de la aproximativ 15.000–16.000 de euro. Aceasta este suma de bază, luată în calcul pentru un program standard, desfășurat în condiții logistice obișnuite și fără cerințe suplimentare majore. În funcție de complexitatea evenimentului, de durata prestației sau de distanța pe care artista și echipa sa trebuie să o parcurgă, costurile pot crește semnificativ. Există situații în care suma ajunge chiar la 20.000 de euro, mai ales atunci când vorbim despre deplasări în afara țării sau despre programe personalizate, adaptate cerințelor mirilor sau organizatorilor.

Câți bani cere Andra Măruță, pentru a cânta la o nuntă în 2026

Aceste tarife nu includ doar prezența artistei pe scenă, ci acoperă un întreg mecanism bine pus la punct. Andra nu vine singură la evenimente, ci însoțită de o echipă numeroasă formată din muzicieni, tehnicieni de sunet, personal de suport și, în anumite cazuri, dansatori. Toate aceste elemente contribuie la un spectacol coerent, la standarde ridicate, care justifică nivelul onorariului.

În cazul concertelor mari sau al spectacolelor organizate cu ocazia Revelionului, sumele solicitate sunt, de regulă, chiar mai ridicate. Pentru astfel de apariții, tariful depășește frecvent pragul de 15.000 de euro și poate varia considerabil în funcție de durata show-ului, de dimensiunea scenei și de numărul de oameni implicați în producție. Evenimentele de anvergură presupun repetiții suplimentare, echipamente tehnice performante și o coordonare atentă, toate acestea fiind reflectate în costul final.

Cătălin Măruță s-a angajat la concurență?! Va începe noul job de la 1 martie 2026 și Mihai Morar l-a dat de gol

Cătălin Măruță i-a lucrat pe la spate pe “greii” de la Pro TV?! Colaborarea “din umbră” care l-a scos definitiv de pe post

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
„Încep să cred că anul 2026 va fi anul miracolelor”. Povestea bancnotei de 50 lei de la „sibieni”
Știri
„Încep să cred că anul 2026 va fi anul miracolelor”. Povestea bancnotei de 50 lei de la „sibieni”
Clipe de groază în școala din Cenei, după ce Alin a fost ucis de prietenul său. Directoarea este panicată
Știri
Clipe de groază în școala din Cenei, după ce Alin a fost ucis de prietenul său. Directoarea este…
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe care le vezi pe rețelele sociale
Mediafax
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe...
Emisarul american Steve Witkoff anunță că negocierile de pace privind Ucraina se află în faza finală: „A rămas o singură problemă”
Gandul.ro
Emisarul american Steve Witkoff anunță că negocierile de pace privind Ucraina se află...
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Cum au planificat cei trei adolescenţi din Cenei uciderea colegului lor de 15 ani și cum au executat-o. Poliția a organizat patrule pentru a-l proteja pe minorul de 13 ani de furia localnicilor
Adevarul
Cum au planificat cei trei adolescenţi din Cenei uciderea colegului lor de 15...
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni...
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Mediafax
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Parteneri
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La ce a renunțat complet când a ținut acest regim?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La...
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport.ro
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Reacția dură a lui David Pușcaș față de Ilie Năstase, după ce și-a lăsat fiica pe drumuri: „Horia Brenciu e un tătic de nota 10 pentru fiul adoptiv!” Sfat pentru Charlotte Năstase
Click.ro
Reacția dură a lui David Pușcaș față de Ilie Năstase, după ce și-a lăsat fiica...
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
Digi 24
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor...
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel de 13 ani e liber să meargă la școală
Digi24
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel...
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
Promotor.ro
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
VIDEO | Dronă rusească de 7,5 mil. $, distrusă de una de mii de dolari
go4it.ro
VIDEO | Dronă rusească de 7,5 mil. $, distrusă de una de mii de dolari
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
Descopera.ro
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
A fost anulat unul dintre cele mai așteptate jocuri ale anului!
Go4Games
A fost anulat unul dintre cele mai așteptate jocuri ale anului!
Emisarul american Steve Witkoff anunță că negocierile de pace privind Ucraina se află în faza finală: „A rămas o singură problemă”
Gandul.ro
Emisarul american Steve Witkoff anunță că negocierile de pace privind Ucraina se află în faza...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test de inteligență exclusiv pentru genii | Găsiți greșeala din această imagine!
Test de inteligență exclusiv pentru genii | Găsiți greșeala din această imagine!
„Încep să cred că anul 2026 va fi anul miracolelor”. Povestea bancnotei de 50 lei de la ...
„Încep să cred că anul 2026 va fi anul miracolelor”. Povestea bancnotei de 50 lei de la „sibieni”
Nominalizările la Premiile Oscar 2026. Cine sunt actorii favoriți să plece acasă cu râvnita statuetă
Nominalizările la Premiile Oscar 2026. Cine sunt actorii favoriți să plece acasă cu râvnita statuetă
Clipe de groază în școala din Cenei, după ce Alin a fost ucis de prietenul său. Directoarea este ...
Clipe de groază în școala din Cenei, după ce Alin a fost ucis de prietenul său. Directoarea este panicată
Unchiul lui Alin, adolescentul ucis în Cenei, a vorbit cu criminalul din Timiș: „Cred că are discernământ. ...
Unchiul lui Alin, adolescentul ucis în Cenei, a vorbit cu criminalul din Timiș: „Cred că are discernământ. Am înțeles că de o lună e planificată toată treaba asta”
Marina Almășan, îndrăgostită lulea de Sorin Mărcuș: „Destinul a făcut să ne unim singurătățile”
Marina Almășan, îndrăgostită lulea de Sorin Mărcuș: „Destinul a făcut să ne unim singurătățile”
Vezi toate știrile
×