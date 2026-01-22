Câți bani cere Andra Măruță, pentru a cânta la o nuntă în 2026. Suma este bulversantă!

În 2026, prezența Andrei Măruță la un eveniment privat a devenit un adevărat simbol al exclusivității. Artista se menține în topul celor mai bine plătiți interpreți din România, iar onorariile cerute pentru aparițiile sale reflectă nu doar popularitatea de care se bucură, ci și cererea constantă venită din partea publicului.

De-a lungul anilor, Andra a reușit să-și construiască o imagine solidă, susținută de hituri difuzate intens, apariții televizate constante și o relație foarte bună cu fanii. În 2026, acest parcurs se traduce inclusiv prin tarife care pot părea greu de atins pentru majoritatea românilor, mai ales când vine vorba despre evenimente personale precum nunți sau botezuri.

Câți bani cere Andra Măruță, pentru a cânta la o nuntă în 2026

Pentru evenimente private, onorariul cerut de Andra pornește, în general, de la aproximativ 15.000–16.000 de euro. Aceasta este suma de bază, luată în calcul pentru un program standard, desfășurat în condiții logistice obișnuite și fără cerințe suplimentare majore. În funcție de complexitatea evenimentului, de durata prestației sau de distanța pe care artista și echipa sa trebuie să o parcurgă, costurile pot crește semnificativ. Există situații în care suma ajunge chiar la 20.000 de euro, mai ales atunci când vorbim despre deplasări în afara țării sau despre programe personalizate, adaptate cerințelor mirilor sau organizatorilor.

Aceste tarife nu includ doar prezența artistei pe scenă, ci acoperă un întreg mecanism bine pus la punct. Andra nu vine singură la evenimente, ci însoțită de o echipă numeroasă formată din muzicieni, tehnicieni de sunet, personal de suport și, în anumite cazuri, dansatori. Toate aceste elemente contribuie la un spectacol coerent, la standarde ridicate, care justifică nivelul onorariului.

În cazul concertelor mari sau al spectacolelor organizate cu ocazia Revelionului, sumele solicitate sunt, de regulă, chiar mai ridicate. Pentru astfel de apariții, tariful depășește frecvent pragul de 15.000 de euro și poate varia considerabil în funcție de durata show-ului, de dimensiunea scenei și de numărul de oameni implicați în producție. Evenimentele de anvergură presupun repetiții suplimentare, echipamente tehnice performante și o coordonare atentă, toate acestea fiind reflectate în costul final.

