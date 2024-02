Câți euro costă ultimele cizme cumpărate de Delia. Fanii au crezut că nu văd bine!

Delia este una dintre cele mai îndrăgite personalități din România, admirată nu numai pentru talentul său muzical remarcabil, ci și pentru modul său unic de a-și exprima stilul vestimentar. Este cunoscut faptul că Delia are un stil vestimentar cu totul aparte.

De-a lungul timpului, partenera lui Răzvan Munteanu a surprins publicul nu doar prin alegerile vestimentare, ci și prin încălțămintea pe care a preferat să o achiziționeze. Diva nu ezită să investească sume semnificative în pantofi și alte accesorii.

Artista nu se teme să adopte un stil vestimentar sau de încălțăminte nonconformist, uneori chiar excentric. Cizmele sale noi au atras atenția, dar se pare că nu au fost pe placul tuturor românilor.

Noua achiziție în materie de încălțăminte a Deliei este o pereche de cizme gri de la faimosul brand MSCHF. Articolul vestimentar este foarte popular printre vedetele de la Hollywood. Cizmele și-au făcut debutul în timpul Săptămânii Modei de la New York din 2023.

Încălțările au devenit un adevărat trend, fiind adoptate cu entuziasm de către Delia. Cu un aspect ce pare desprins dintr-un desen animat, artista a fost nerăbdătoare să le cumpere și să le integreze în garderoba sa. Cu toate acestea, prețul lor nu este accesibil oricui.

Perechea de cizme gri purtată de artistă are un preț destul de ridicat, de aproximativ 350 de euro, și sunt predominant din cauciuc. În ciuda materialului, aceste sunt la mare căutare.

În urmă cu puțin timp, Delia a optat pentru o ținută îndrăzneață, cu pantaloni scurți și hanorac. Pentru a completa look-ul, artista a purtat cizmele gigantice din cauciuc. Încălțările au stârnit controverse printre fanii săi de pe rețelele de socializare.

„Doamne ferește, Delia, ce porcărie de piesă, și ce vestimentație urâtă ai!”, „Ghetele fac tot”, „Avem și noi clovnul nostru”, „Vreau si cizmele alea imprumut cand ma duc la peste! se poate? mulțumesc”, „Criza vârstei mijlocii!”, „Imi poarta clio-ul in picioare”, „Cat costă labele alea de pisică, pt cosplay?”, No , atâta le-o fost la ghetele alea !”, „Acele cizme sunt înlocuitor la pompa de desfundat chiuveta ??”, Ce papuci are bursuc”, au fost câteva dintre comentariile răutăcioase.