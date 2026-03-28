Câți lei costă o pâine cu maia la brutăria Laurei Cosoi. Clienții fac coadă: ”Este o locație unde găsești pâine adevărată”

De: Anca Chihaie 28/03/2026 | 12:22
Lanțul de brutării deținut de familia actriței Laura Cosoi continuă să atragă atenția consumatorilor prin produsele sale de panificație și patiserie, chiar și în contextul scumpirilor generale de pe piața alimentară. Brutăriile sunt recunoscute pentru pâinea artizanală, coaptă în cuptoare cu lemne și realizată cu ingrediente naturale, fără margarină sau făină ameliorată. Produsele includ pâine cu maia, sortimente rustice, multicereale sau cu semințe, dar și produse de patiserie și cofetărie cu umpluturi de fructe și legume. Iată cât costă o pâine!

Brutăriile pun accent pe produse proaspete, preparate zilnic, pentru a asigura un gust autentic de pâine artizanală, care să se diferențieze de produsele standardizate sau congelate aduse din import. În plus, sortimentele includ atât pâini tradiționale, cât și opțiuni pentru consumatorii care caută beneficii nutriționale suplimentare, cum ar fi fibrele sau semințele.

Cât costă o pâine la brutăria Laurei Cosoi

În ultimii ani, prețurile pâinii au crescut constant. În 2024, kilogramul de pâine se vindea între 14,99 și 15,99 lei, însă un an mai târziu, în 2025, prețurile pentru sortimentele premium depășeau 20 de lei pe kilogram. În 2026, lanțul de brutării a stabilit următoarele tarife: pâinea rustică albă 18,99 lei/kg, pâinea rustică multicereale 19,99 lei/kg, iar pâinea cu fibre sau cu semințe 29,99 lei/kg.

Lanțul de brutării se remarcă prin folosirea maielei și a drojdiei naturale, ceea ce contribuie la textura, gustul și conservabilitatea pâinii. Maiaua este preferată pentru efectul său asupra digestibilității și aromelor mai complexe, în timp ce drojdia asigură un proces mai rapid de dospire. Această combinație de metode tradiționale și atenție la ingrediente naturale permite obținerea unor produse mai sănătoase și cu caracter artizanal, spre deosebire de multe produse industriale de pe piața românească.

În ceea ce privește percepția consumatorilor, mulți dintre clienți apreciază gustul autentic și calitatea produselor. Brutăriile atrag clienți care caută pâine adevărată, cu textură consistentă și aromă naturală, departe de produsele făcute din aluaturi decongelate sau prelucrate industrial.

„Este o locație unde găsești pâine adevărată. Bine pregătită, cu gust adevărat de pâine. Toate celelalte brutării la care am fost, fără excepție, produc o așa zisă pâine, cu un gust fad, sfărâmicioasă. Este plină piața românească de produse de panificație, făcute din aluaturi decongelate, nesănătoase aduse din import”, „Pâinea și produsele proprii încă sunt de foarte bună calitate. Prețul, normal de crescut pentru vremurile actuale”, potrivit internauților.

