A MURIT. Catrinel Sandu, distrusă de durere

Familia lui Catrinel Sandu traversează o perioadă cumplită. Tatăl vedetei a murit, iar vestea teribilă a îngenuncheat-o de suferință. Părintele ei era grav bolnav, iar de câteva săptămâni, cunoscuta coregrafă se afla în România ca să-l poată vizita și petrece cu acesta cât mai mult timp… chiar dacă el era pe patul de spital. În ciuda eforturilor medicilor, dar și a tuturor apelurilor sale disperate făcute pe rețelele de socializare, tatăl său s-a stins din viață.

Citește și: Mesajul sfâșietor postat de Catrinel Sandu după ce tatăl ei a murit azi-noapte

Nicu Sandu se confrunta cu probleme delicate de sănătate și, din nefericire, el a pierdut lupta pentru viață noaptea trecută, în jurul orei 22:20, relatează click.ro. În această dimineață, puțin după 09:00, Catrinel Sandu a făcut primul gest care “vorbește” despre drama pe care o trăiește în aceste momente… ea și-a schimbat poza de profil de la Facebook cu una de doliu: o lumânare albă aprinsă. Imaginea nu a fost însoțită de niciun cuvânt. Chiar și așa, apropiații și fanii vedetei și-au dat seama de tragedie și i-au transmis mesaje de condoleanțe. “Doamne… ce rău îmi pare!! Dumnezeu să-l ierte!!”, “ Sincere condoleanțe!”, “Condoleanțe, Catrinel. E într-o lume mai bună. Nu se mai chinuie, însă te-a lasat pe mâini bune. Te îmbrățisez”, “Condoleanțe!”, “Condoleanțe! Dumnezeu să-l odihnească!” sunt cinci dintre comentariile strânse de postarea vedetei.

“Un milion de cuvinte sunt puține pentru a spune ceva despre un om ca Nicu Sandu, somn lin om drag” este unul dintre mesajele apărute pe pagina de Facebook a tatălui vedetei.

În urmă cu două săptămâni, Catrinel Sandu a ajuns în România din America, iar veștile primite de la medici nu au fost deloc unele bune: “De 3 zile este rău, medicii l-au reintubat. Vorbesc cu el, dar nu mai are nici o reacție. Echipa aceasta minunată de medici face tot ce se poate omenește, chiar trag de el, nimeni nu a renunțat. Au încercat să mă protejeze, dar ieri mi-au spus realitatea. Sunt șanse 1 la sută! Asta am apreciat la medici, că se țin de această mică șansă”, potrivit wowbiz.ro.

Citește și: Veste cumplită pentru Catrinel Sandu! Tatăl ei a rămas paralizat în urma unui atac cerebral

Nicu Sandu a suferit un accident vascultar pe 20 martie, în timp ce se afla în grădina conacului pe care îl deţine la marginea Capitalei. El făcea unele pregătiri pentru vizita fiicei lui și a ginerelui său. Tatăl lui Catrinel Sandu a fost găsit amorțit de un vecin.

“M-am trezit la patru dimineaţă, am primit un telefon de la mama şi am aflat ce s-a întâmplat. De atunci şi până acum am stat numai pe telefoane cu emoţii cu lacrimi (plânge). Acum două săptămâni a fost la mine, ne-am văzut. Era bine. Am vorbit cu el la telefon ieri. Era foarte bine, era foarte vesel. A fost o zi cumplită, cu multe telefoane, speranţe. A fost cred că cineva acolo sus, il iubeşte. A ajuns pe nişte mâini foarte bine. A ajuns la acelaşi spital unde m-am operat eu. Din fericire, avem nişte doctori extraordinari. (…). El nu era acasă. Era singur acolo, fericirea a făcut ca vecinul nostru să se ducă să îi spună ceva şi a găsit uşa neînchisă. Lui i-a fost rău dar nu a vrut să spună nimănui, l-a găsit în pat. Abia vorbea, nu articula cuvintele. A spus că simte mâna stângă şi piciorul stâng amorţite. Vecinul şi-a dat seama că a fost ceva foarte grav, a sunat la salvare. De acolo a început totul. (…). El a avut un bypass acum cinci ani de zile, tratat, totul a fost foarte bine”, a povestit Catrinel Sandu în cadrul unui interviu acordat la o emisiune TV.