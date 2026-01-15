Cauza morții Nicoletei Drăgușin. Boala nemiloasă de care suferea jurnalista, de fapt

Nicoleta Drăgușin, jurnalista de la Kanal D, a murit la doar 46 de ani, după ce s-a luptat timp de câteva luni cu o boală gravă. Aceasta a pierdut lupta cu o boală nemiloasă care s-a dezvoltat în câteva luni.

Pe parcursul unei cariere de peste 25 de ani, Nicoleta Drăgușin s-a remarcat prin profesionalism și curaj, relatând din unele dintre cele mai fierbinți zone ale lumii și acoperind subiecte majore ca reporter de război și corespondent internațional. Jurnalista s-a stins din viață la 46 de ani, după ce a fost diagnosticată cu cancer la pancreas, în urmă cu câteva luni, conform surselor CANCAN.RO.

Această formă de cancer apare atunci când celulele pancreatice suferă mutații care le permit să se multiplice necontrolat, ducând la formarea unei tumori. De obicei, boala este descoperită târziu, când s-a răspândit și la alte organe, iar tratamentele devin mai dificile. Cea mai frecventă formă este adenocarcinomul pancreatic, care se dezvoltă în ductele pancreasului (nr. rețeaua de canale din pancreas), în timp ce variantele mai rare afectează celulele care produc hormoni.

Stadiile cancerului pancreatic indică cât de mult s-a extins boala în organism. În stadiul 1, cancerul este complet localizat în pancreas și nu s-a răspândit la ganglionii limfatici, fiind împărțit în 1A, când tumora este mai mică de 2 cm, și 1B, când tumora depășește 2 cm. Stadiul 2 marchează extinderea cancerului în țesuturile din jurul pancreasului. În 2A, boala afectează duodenul sau canalul biliar, dar nu implică ganglionii limfatici sau vasele mari de sânge, iar în 2B tumora poate avea orice dimensiune și s-a extins la ganglionii limfatici, fără a afecta vasele mari.

Stadiul 3 semnifică invadarea vaselor mari de sânge din apropiere și, eventual, a ganglionilor limfatici, dar fără răspândire în alte organe, fiind considerat cancer avansat local. În stadiul 4, boala s-a extins la organe îndepărtate, cum ar fi ficatul sau plămânii, și este considerată avansată.

Kanal D, mesaj de adio

Colegii Nicoletei Drăgușin de la Kanal D au transmis un mesaj de adio pe rețelele de socializare. Aceștia au avut o relație apropiată și au apreciat-o pe jurnalistă pentru reușitele sale profesionale.

Printre realizările sale de referință se numără colaborarea cu France 24 ca și corespondent pentru România și statutul de prima corespondentă CNN din țară. Din această poziție, a contribuit decisiv la dezvoltarea unui parteneriat amplu între Știrile Kanal D și CNN, unul dintre cele mai importante posturi de știri la nivel mondial.

„Cu inima zdrobită anunțăm dispariția prematură a colegei noastre, Nicoleta Drăgușin Mihalcea. Experimentat jurnalist de televiziune, cu o carieră impresionantă în calitate de corespondent internațional, colega noastră s-a stins la vârsta de 46 de ani”, este mesajul publicat pe pagina de Facebook a Știrilor Kanal D.

