Caz bizar pe o plajă din Spania: doi turiști au fost amendați drastic după ce au făcut un gest banal

Mersul la plajă în Spania se face într-un anumit interval orar, însă doi bărbați din Valencia au aflat în cel mai dur mod posibil această chestiune.

Cei doi bărbați, în vârstă de 80 respectiv 75 de ani, și-au întins prosoapele pe plajă înainte de ora 8:00, lucru total interzis pe litoralul spaniol. Din această cauză, cei doi se confrută acum cu o amendă de până la 800 de euro.

Toți turiștii sunt sfătuiți să vină la plajă după ora 08:00, deoarece zilnic începând cu 05:00 dimineața au loc acțiuni de igenizare a spațiilor acoperite cu nisip. Mai mult, pentru a evita supraaglomerarea dar și conflictele născute din cine ocupă primul plaja, autoritățile au decis să interzică practicile prin care turiștii și localnicii ocupă abuziv spațiul.

„În ultimii zece ani, pe durata sezonului estival, asistăm la un fenomen mai puțin plăcut. Turiști și localnici iau cu asalt plajele de la primele ore ale zilei pentru a-și rezerva locul pe nisip. Aceștia își marchează teritoriul cu prosoape, șezlonguri sau umbreluțe, după caz. Această practică trebuie să dispară, astfel că legislația prevede amenzi drastice pentru cei care nu respectă conduita privind mersul la plaja”, susțin autoritățile spaniole, potrivit Levante.

Amenzile sunt cuprinse între 300 și 750 de euro, în funcție de gravitatea faptei.

Turismul în Spania, o afacere înfloritoare

Industria turismului din Spania a înflorit datorită creșterii numărului de vizitatori internaționali, cu un număr record de 94 de milioane de turiști doar anul trecut.

Această creștere este atribuită redresării sectorului după pandemie, prin oferta diversificată și infrastructura bine pusă la punct. Zona costieră din sudul țării rămâne printre cele mai vizitate, datorită temperaturilor calde ce fac posibile activitățile specifice pe tot parcursul anului.

Turiștii preferă Spania pentru diversitatea culturală, culinară și tradiții, care transformă orice vizită într-o experiență de neuitat.

Citește și: Portofele de 1 miliard € la Nuba și Loft! Imaginile care nu au apărut pe rețelele de socializare! Cum s-au îmbrăcat boșii și vedetele showbizului