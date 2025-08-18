Portofele de 1 miliard € la Nuba și Loft! Imaginile care nu au apărut pe rețelele de socializare! Cum s-au îmbrăcat boșii și vedetele showbizului

Vedetele autohtone au semnat condica la mare weekend-ul trecut, aşa cum era de aşteptat. Petrecere la Nuba şi Loft fără numele grele din showbiz? Nu prea am pomenit. După cum spuneam, domnii bazaţi şi-au făcut aparţia la braţ cu jumătăţile lor, toate ca scoase din cutie. Bine, nici nu se putea altfel, vă imaginaţi, doamnele şi domnişoarele s-au întrecut în ţinute extravagante, dar nici partenerii lor nu s-au lăsat mai prejos. Fiecare a reuşit să atragă atenţia într-un fel sau altul, iar CANCAN.RO a fost ca de fiecare dată pe fază şi vă prezintă în următoarele rânduri tot ce nu s-a văzut la petrecerile de pe litoral!

Nu mai lungim vorba şi intrăm direct în subiect. Personajele despre care urmează să vă povestim nu mai au nevoie de nicio introducere. S-au remarcat suficient de-a lungul timpului încât să fi auzit măcar o dată numele lor. Atât viaţa personală, cât şi cea profesională a fiecăruia a stârnit interes, motiv pentru care au fost recunoscuţi cu uşurinţă, ba chiar admiraţi atunci când şi-au făcut apariţia în clubul de la malul mării.

Imaginile care nu au apărut pe rețelele de socializare!

Primul pe care l-am luat în vizor este nimeni altul decât Alex Bodi. „Musculosul”, aşa cum ne place nouă şi femeilor din viaţa lui să-l alintăm, nu putea să lipsească din mijlocul distracţiei. Afaceristul şi-a făcut apariţia la Loft alături de Ancuţa, bruneta sexy cu care s-a împăcat recent. Probabil nimeni nu se aştepta la această mişcare având în vedere că de câteva săptămâni începuse o altă relaţie. Dar inimii nu poţi să-i comanzi şi iată că milionarul s-a întors în braţele sale. Cei doi porumbei au respectat întocmai tematica petrecerii. Bodi a purtat un compleu lejer, nimic ieşit din comun, ceea ce a atras într-adevăr atenţia au fost bijuteriile. Sute de mii de euro au stat ostentativ pe mâinile afaceristului 😂😂, dar asta nu mai e tocmai o surpriză. Cât despre iubita lui, numai de bine. Nici n-am avea ce să spunem de rău, sincer, având în vedere că Ancuţa a avut o apariţie impecabilă din cap până-n picioare. De remarcat este faptul că milionarul din Tunari i-a avut alături pe prietenii săi, dar şi pe „mentorul” Josip. Afaceristul face des vizite în România pentru că distracţie ca la noi nu mai găseşte nicăieri în lume!

Călin Donca s-a distrat şi el pe litoral înconjurat de prieteni şi de această dată şi de soţie. Bruneta s-a îmbrăcat corect şi corespunzător tematicii, însă fustiţa i-a cam jucat feste. Vântul nu prea prietenos din ziua respectivă i-a lăsat la vedere mai mult decât aceasta şi-ar fi dorit. Orianda a fost pe fază însă şi a pus mână exact unde şi când trebuia, astfel a salvat situaţia. Cei doi s-au integrat perfect în peisaj, dar la fel ca în cazul lui Alex Bodi, nu hainele au atras atenţia, ci piesele cu care afaceristul şi-a accesorizat ţinuta.

Eduard Uzunov, celebrul afacerist supranumit ”Regele imobiliarelor”, şi-a făcut fenta la Loft de mână cu iubita. Numai bărbaţi cuminţi am surprins la malul mării. Milionarul, îmbrăcat lejer, cu un tricou şi pantaloni scurţi părea absorbit de peisaj. Ca şi cum ar fi fost prima dată acolo. În schimb, partenera milionarului a fost ceva mai îndrăzneaţă şi a ales o ţinută cu mult sclipici.

Mario Fresh după cum îi spune şi numele de scenă a avut o apariţie simplă, dar cu un aer proaspăt. Îmbrăcat numai cu brand-uri să se vadă bogăţia, artistul şi-a scos iubita în lumea bună. De când şi-a asumat relaţia, cântăreţul este nedezlipit de Miruna. Iar dacă aruncaţi o scurtă privire la imaginile din GALERIA FOTO vă daţi seama imediat de ce. Şatena arată bine rău. Iar pentru că a lucrat din greu la trupuşorul ca tras prin inel îl etalează ori de câte ori are ocazia în toată splendoarea. A pus o rochiţă pe ea decupată strategic, cu care a atras efectiv toate privirile. Nici părinţii artistului n-au putut trece cu siguranţă neobservaţi.

„Bombonelul” de la Insula Iubirii a mai frânt nişte inimi chiar atunci când credea că nimeni nu-l vede. Surpriză însă, CANCAN.RO a fost cu ochii pe el. Bine, nu a făcut ceva la care nu vă aşteptaţi, doar a pus în practică talentele de cuceritor. Îmbrăcat într-un compleu aşa cum îi place lui, cu pieptul dezgolit, a dat-o pe spate pe blondina care i-a făcut toată seara ochi dulci.

Îi trecem pe lista noastră şi pe Cuza cu iubita, Syda şi partenera, Geanina Ilieş, dar şi pe Caz Stan, un împătimit al petrecerilor din orice colţ al ţării. Este nelipsit! Matinalul de la Neatza parcă abia aştepta petrecerea, probabil pentru că este printre ultimele la care participă înainte să se întoarcă pe platourile de filmare. Vacanţa e aproape gata. Syda în schimb a fost mai preocupat de iubită decât de atmosferă. A sărutat-o pe brunetă la ieşirea din club cât pentru toată săptămâna😂, iar prezentatoarea ştirilor de la Antena Stars era cam dezorientată. Nu ştim cu certitudine ce i s-a întâmplat, însă părea că ceva a nemulţumit-o.

