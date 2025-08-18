Acasă » Exclusiv » Portofele de 1 miliard € la Nuba și Loft! Imaginile care nu au apărut pe rețelele de socializare! Cum s-au îmbrăcat boșii și vedetele showbizului

Portofele de 1 miliard € la Nuba și Loft! Imaginile care nu au apărut pe rețelele de socializare! Cum s-au îmbrăcat boșii și vedetele showbizului

De: Maria Iancu 18/08/2025 | 20:00
Portofele de 1 miliard € la Nuba și Loft! Imaginile care nu au apărut pe rețelele de socializare! Cum s-au îmbrăcat boșii și vedetele showbizului
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
35 poze
Vezi galeria foto

Vedetele autohtone au semnat condica la mare weekend-ul trecut, aşa cum era de aşteptat. Petrecere la Nuba şi Loft fără numele grele din showbiz? Nu prea am pomenit. După cum spuneam, domnii bazaţi şi-au făcut aparţia la braţ cu jumătăţile lor, toate ca scoase din cutie. Bine, nici nu se putea altfel, vă imaginaţi, doamnele şi domnişoarele s-au întrecut în ţinute extravagante, dar nici partenerii lor nu s-au lăsat mai prejos. Fiecare a reuşit să atragă atenţia într-un fel sau altul, iar CANCAN.RO a fost ca de fiecare dată pe fază şi vă prezintă în următoarele rânduri tot ce nu s-a văzut la petrecerile de pe litoral!

Nu mai lungim vorba şi intrăm direct în subiect. Personajele despre care urmează să vă povestim nu mai au nevoie de nicio introducere. S-au remarcat suficient de-a lungul timpului încât să fi auzit măcar o dată numele lor. Atât viaţa personală, cât şi cea profesională a fiecăruia a stârnit interes, motiv pentru care au fost recunoscuţi cu uşurinţă, ba chiar admiraţi atunci când şi-au făcut apariţia în clubul de la malul mării.

Imaginile care nu au apărut pe rețelele de socializare!

Primul pe care l-am luat în vizor este nimeni altul decât Alex Bodi. „Musculosul”, aşa cum ne place nouă şi femeilor din viaţa lui să-l alintăm, nu putea să lipsească din mijlocul distracţiei. Afaceristul şi-a făcut apariţia la Loft alături de Ancuţa, bruneta sexy cu care s-a împăcat recent. Probabil nimeni nu se aştepta la această mişcare având în vedere că de câteva săptămâni începuse o altă relaţie. Dar inimii nu poţi să-i comanzi şi iată că milionarul s-a întors în braţele sale. Cei doi porumbei au respectat întocmai tematica petrecerii. Bodi a purtat un compleu lejer, nimic ieşit din comun, ceea ce a atras într-adevăr atenţia au fost bijuteriile. Sute de mii de euro au stat ostentativ pe mâinile afaceristului 😂😂, dar asta nu mai e tocmai o surpriză. Cât despre iubita lui, numai de bine. Nici n-am avea ce să spunem de rău, sincer, având în vedere că Ancuţa a avut o apariţie impecabilă din cap până-n picioare. De remarcat este faptul că milionarul din Tunari i-a avut alături pe prietenii săi, dar şi pe „mentorul” Josip. Afaceristul face des vizite în România pentru că distracţie ca la noi nu mai găseşte nicăieri în lume!

Alex Bodi
Alex Bodi și Ancuța petrec la Loft alături de prietenul Josip

Călin Donca s-a distrat şi el pe litoral înconjurat de prieteni şi de această dată şi de soţie. Bruneta s-a îmbrăcat corect şi corespunzător tematicii, însă fustiţa i-a cam jucat feste. Vântul nu prea prietenos din ziua respectivă i-a lăsat la vedere mai mult decât aceasta şi-ar fi dorit. Orianda a fost pe fază însă şi a pus mână exact unde şi când trebuia, astfel a salvat situaţia. Cei doi s-au integrat perfect în peisaj, dar la fel ca în cazul lui Alex Bodi, nu hainele au atras atenţia, ci piesele cu care afaceristul şi-a accesorizat ţinuta.

Cine sunt nativii favorizați pe plan financiar, până la sfârșitul lunii august. Sunt vizate trei ZODII
Cine sunt nativii favorizați pe plan financiar, până la sfârșitul lunii august. Sunt...
Strigător la cer! Cât a ajuns să coste un SUC de 250 ml la Castelul Cantacuzino din Bușteni: „Să mai aud eu că e nașpa la Mamaia”
Strigător la cer! Cât a ajuns să coste un SUC de 250 ml...
Soţia lui Călin Donca

Eduard Uzunov, celebrul afacerist supranumit ”Regele imobiliarelor”, şi-a făcut fenta la Loft de mână cu iubita. Numai bărbaţi cuminţi am surprins la malul mării. Milionarul, îmbrăcat lejer, cu un tricou şi pantaloni scurţi părea absorbit de peisaj. Ca şi cum ar fi fost prima dată acolo. În schimb, partenera milionarului a fost ceva mai îndrăzneaţă şi a ales o ţinută cu mult sclipici.

”Regele imobiliarelor” şi iubita

Mario Fresh după cum îi spune şi numele de scenă a avut o apariţie simplă, dar cu un aer proaspăt. Îmbrăcat numai cu brand-uri să se vadă bogăţia, artistul şi-a scos iubita în lumea bună. De când şi-a asumat relaţia, cântăreţul este nedezlipit de Miruna. Iar dacă aruncaţi o scurtă privire la imaginile din GALERIA FOTO vă daţi seama imediat de ce. Şatena arată bine rău. Iar pentru că a lucrat din greu la trupuşorul ca tras prin inel îl etalează ori de câte ori are ocazia în toată splendoarea. A pus o rochiţă pe ea decupată strategic, cu care a atras efectiv toate privirile. Nici părinţii artistului n-au putut trece cu siguranţă neobservaţi.

Mario Fresh şi Miruna

„Bombonelul” de la Insula Iubirii a mai frânt nişte inimi chiar atunci când credea că nimeni nu-l vede. Surpriză însă, CANCAN.RO a fost cu ochii pe el. Bine, nu a făcut ceva la care nu vă aşteptaţi, doar a pus în practică talentele de cuceritor. Îmbrăcat într-un compleu aşa cum îi place lui, cu pieptul dezgolit, a dat-o pe spate pe blondina care i-a făcut toată seara ochi dulci.

Teo de la Insula Iubirii a făcut ravagii în club

Îi trecem pe lista noastră şi pe Cuza cu iubita, Syda şi partenera, Geanina Ilieş, dar şi pe Caz Stan, un împătimit al petrecerilor din orice colţ al ţării. Este nelipsit! Matinalul de la Neatza parcă abia aştepta petrecerea, probabil pentru că este printre ultimele la care participă înainte să se întoarcă pe platourile de filmare. Vacanţa e aproape gata. Syda în schimb a fost mai preocupat de iubită decât de atmosferă. A sărutat-o pe brunetă la ieşirea din club cât pentru toată săptămâna😂, iar prezentatoarea ştirilor de la Antena Stars era cam dezorientată. Nu ştim cu certitudine ce i s-a întâmplat, însă părea că ceva a nemulţumit-o.

CITEŞTE ŞI: Bodi și tovarășul lui, Josip, au ”parcat” 1,5 milioane € la Loft Mamaia! Împăcarea cu Ancuța, udată cu un party de pomină

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Finul lui Nuțu Cămătaru i-a ”capsat”! Scandal în buricul Capitalei! Jador și prietenul lui, luați pe sus de interlop
Exclusiv
Finul lui Nuțu Cămătaru i-a ”capsat”! Scandal în buricul Capitalei! Jador și prietenul lui, luați pe sus de…
Andi Moisescu, între slăbiciuni și obsesie: “Dacă ajung din întâmplare la o stână undeva la munte, s-a terminat!”
Exclusiv
Andi Moisescu, între slăbiciuni și obsesie: “Dacă ajung din întâmplare la o stână undeva la munte, s-a terminat!”
Întâlnirea momentului. Trump–Zelenski-Liderii Europeni, față în față la Casa Albă. Toate detaliile despre întâlnirea istorică
Mediafax
Întâlnirea momentului. Trump–Zelenski-Liderii Europeni, față în față la Casa Albă. Toate detaliile despre...
Zodia cu „lipici” la bani care dă lovitura în carieră, potrivit lui Neti Sandu. „O să meargă totul ca uns”
Gandul.ro
Zodia cu „lipici” la bani care dă lovitura în carieră, potrivit lui Neti...
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea...
Cea mai penibilă revoluție din istoria românilor. L-a inspirat pe Caragiale și a devenit subiect de bancuri
Adevarul
Cea mai penibilă revoluție din istoria românilor. L-a inspirat pe Caragiale și a...
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american
Digi24
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care...
Sirenele de raid aerian sună la Kiev în timp ce liderii europeni se adună la Casa Albă
Mediafax
Sirenele de raid aerian sună la Kiev în timp ce liderii europeni se...
Parteneri
O mai recunoști? Cum arată acum Jennie Garth din „Beverly Hills, 90210”! Suferă de o boală gravă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai recunoști? Cum arată acum Jennie Garth din „Beverly Hills, 90210”! Suferă de o...
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
Prosport.ro
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont...
Cât a plătit Mădălin Ionescu pentru o masă de 4 persoane în Grecia. Ce surpriză i-au făcut grecii fiului său în restaurant: „O țară care a fost în faliment, dar azi prosperă”
Click.ro
Cât a plătit Mădălin Ionescu pentru o masă de 4 persoane în Grecia. Ce surpriză...
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
WOWBiz.ro
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Accident teribil în Grecia, pe drumul spre Thassos: Trei oameni au murit carbonizați, alți doi sunt grav răniți
Antena 3
Accident teribil în Grecia, pe drumul spre Thassos: Trei oameni au murit carbonizați, alți doi...
Cine este bărbatul din Anchorage care a primit, în timpul summitului din Alaska, un cadou de la Vladimir Putin
Digi 24
Cine este bărbatul din Anchorage care a primit, în timpul summitului din Alaska, un cadou...
VIDEO Jurnalistul american care l-a întrebat pe Zelenski de ce nu poartă costum a primit un cadou de la delegația rusă venită în Alaska
Digi24
VIDEO Jurnalistul american care l-a întrebat pe Zelenski de ce nu poartă costum a primit...
EXCLUSIV | Câți șoferi au fost prinși de noile radare pe trepied. Cât de eficiente sunt, de fapt?
Promotor.ro
EXCLUSIV | Câți șoferi au fost prinși de noile radare pe trepied. Cât de eficiente...
Dani Mocanu, premiat cu diplomă de excelență după un concert în Bistrița-Năsăud. Aceasta i-a fost înmânată chiar de primar
kanald.ro
Dani Mocanu, premiat cu diplomă de excelență după un concert în Bistrița-Năsăud. Aceasta i-a fost...
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
StirileKanalD
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
Care este cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără viață într-un apartament din Iași
kfetele.ro
Care este cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără viață într-un...
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
WOWBiz.ro
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident,...
observatornews.ro
"Vedeţi cu cine am de-a face?" Dialogul dintre un salvamar şi un turist care vrea...
BANCUL ZILEI. – Spune-mi un loc ciudat în care ai făcut dragoste
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Spune-mi un loc ciudat în care ai făcut dragoste
Un nou telefon performant care rezistă la căderi de la 2 m pe suprafață dură
go4it.ro
Un nou telefon performant care rezistă la căderi de la 2 m pe suprafață dură
Scandalul care a DISTRUS cea mai lungă guvernare din istoria României
Descopera.ro
Scandalul care a DISTRUS cea mai lungă guvernare din istoria României
La fix o lună de la moartea iubitului ei, Mihaela Rădulescu face marea dezvăluire: “Decența pentru mine și pentru familia mea...”. Nimeni nu a mai putut să scoată niciun cuvânt când a auzit ce a avut de spus
Viva.ro
La fix o lună de la moartea iubitului ei, Mihaela Rădulescu face marea dezvăluire: “Decența...
Cum a reacționat Gigi Becali când a aflat că Aberdeen – FCSB se va transmite pe Voyo. Exclusiv
Fanatik.ro
Cum a reacționat Gigi Becali când a aflat că Aberdeen – FCSB se va transmite...
Cât costă să te muți în palatul lui Dinu Patriciu. Ofertă specială: un milion de euro reducere. Proprietatea include vilă, piscină, foișor și seră
Fanatik.ro
Cât costă să te muți în palatul lui Dinu Patriciu. Ofertă specială: un milion de...
Călin Georgescu, pus la pământ. Patriarhia Română i-a dat lovitura decisivă. Minciuna nu a rezistat
Capital.ro
Călin Georgescu, pus la pământ. Patriarhia Română i-a dat lovitura decisivă. Minciuna nu a rezistat
Moment stânjenitor pentru Andreea Antonescu. A cântat singură pe scenă, fără public: Și cântăm cu toții tare! Care toți? Erau 10 oameni cu tot cu personalul
Romania TV
Moment stânjenitor pentru Andreea Antonescu. A cântat singură pe scenă, fără public: Și cântăm cu...
Cum arată clasicul ninja în filmul Mortal Kombat II
Go4Games
Cum arată clasicul ninja în filmul Mortal Kombat II
Am mai pierdut o mare stea. Lumea filmului va fi goală fără el: „Nu a fost doar o legendă, el a fost legendar”
Capital.ro
Am mai pierdut o mare stea. Lumea filmului va fi goală fără el: „Nu a...
A circulat cu 77 km/h pe o stradă și a primit o amendă de 95.000 de euro
evz.ro
A circulat cu 77 km/h pe o stradă și a primit o amendă de 95.000...
Strigător la cer! Cât a ajuns să coste un SUC de 250 ml la Castelul Cantacuzino din Bușteni: „Să mai aud eu că e nașpa la Mamaia”
Gandul.ro
Strigător la cer! Cât a ajuns să coste un SUC de 250 ml la Castelul...
Ce avere pot avea surorile de origine română care au devenit celebre în SUA! Una din ele şi-a supărat părinţii
as.ro
Ce avere pot avea surorile de origine română care au devenit celebre în SUA! Una...
Ce meserie avea Ella Visan inainte de a participa la Insula Iubirii sezonul 9 și cu ce se ocupă acum
A1
Ce meserie avea Ella Visan inainte de a participa la Insula Iubirii sezonul 9 și...
NAOMI este sărbătorita zilei în ”Casa Iubirii”! Băieții i-au pregătit o surpriză de proporții, în timp ce Neamțu i-a transmis un mesaj neașteptat: „Nu îți găsesc defecte, mă sperie asta...”. REACȚIA concurentei
radioimpuls.ro
NAOMI este sărbătorita zilei în ”Casa Iubirii”! Băieții i-au pregătit o surpriză de proporții, în...
La 81 de ani, bunicuța Margit rămâne fără asigurare medicală. Ce-i transmit reprezentanții CASMB: ”Trebuie să plătească această sumă”
Fanatik.ro
La 81 de ani, bunicuța Margit rămâne fără asigurare medicală. Ce-i transmit reprezentanții CASMB: ”Trebuie...
Contre între Ilie Bolojan și omul lui Nicușor Dan. Adevărul despre plata pensiilor și salariilor: ”Banii se termină”. Exclusiv
Fanatik.ro
Contre între Ilie Bolojan și omul lui Nicușor Dan. Adevărul despre plata pensiilor și salariilor:...
Știrile zilei, 13 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 13 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum s-a îmbrăcat Zelenski la întâlnirea cu Donald Trump. Toți așteptau să vadă asta!
Cum s-a îmbrăcat Zelenski la întâlnirea cu Donald Trump. Toți așteptau să vadă asta!
Marius Tucă Show începe marți, 19 august, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Severin
Marius Tucă Show începe marți, 19 august, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Severin
Bacalaureatul de toamnă 2025. Doar 28% dintre candidați au reușit să promoveze examenul: până când ...
Bacalaureatul de toamnă 2025. Doar 28% dintre candidați au reușit să promoveze examenul: până când se pot depune contestații
Alina Eremia s-a distrat pe manele la nunta cu Edy Barbu! Ce artist celebru a întreținut atmosfera
Alina Eremia s-a distrat pe manele la nunta cu Edy Barbu! Ce artist celebru a întreținut atmosfera
Zelenski, discuții cu liderii UE și Donald Trump la Casa Albă. Primele imagini de la întâlnirea ...
Zelenski, discuții cu liderii UE și Donald Trump la Casa Albă. Primele imagini de la întâlnirea momentului
Anișoara, o femeie de 46 de ani, a murit după ce a fost lovită de un motociclist. Bărbatul acuzat ...
Anișoara, o femeie de 46 de ani, a murit după ce a fost lovită de un motociclist. Bărbatul acuzat face primele declarații
Vezi toate știrile
×