Bodi și tovarășul lui, Josip, au ”parcat” 1,5 milioane € la Loft Mamaia! Împăcarea cu Ancuța, udată cu un party de pomină

Pasiunea pentru Ancuța are acum și argument: Bodi a recucerit-o în stil mare, la Loft, unde și-a adus tot garajul de bijuterii pe patru roți! Plus seara romantică, în care a sărutat-o în văzut tuturor! CANCAN.RO nu lipsește de pe litoral, iar cele mai tari apariții nu au scăpare! ”Musculosul” e printre ele, ba chiar e primul pe podium! Cine i-a mai fost alături în marea ”escaladare”? Aflați totul imediat, în rândurile care încep să curgă, în exclusivitate.

Alex Bodi nu prea are milă în viața sentimentală. Iubește cu foc tot ce e frumos, dar, în același timp, renunță imediat, dacă ceva îl supără. S-a întâmplat de multe ori asta, Ema Uta e cel mai bun exemplu (Vezi AICI detaliile). De Ancuța s-a ”lipit” acum câteva luni, dragoste mare, doar că Bodi e consecvent. S-a despărțit, s-a împăcat… Și tot așa. Ultima apariție a lui în CANCAN.RO l-a suprins alături de o Gabriela înfloritoare (Vezi AICI detaliile), care a înlocuit-o pe Ancuța!

Alex Bodi și-a dat pe spate iubita cu bolizii de 1,5 milioane de euro

Doar că… Alex Bodi, tot cu gândul la iubirea ”risipită” acum ceva mai bine de o săptămână. A acționat rapid, iar clubul Loft e martor! Acolo a apărut ”musculosul” la braț cu Ancuța, dar și alături de amicii lui, între care celebrul Josip, prețiosul lui tovarăș!

Bodi și-a făcut o intrare triumfală la white party-ul de la Loft, acolo unde s-au strâns toți ”greucenii” Capitalei și nu numai. Cu toții îmbrăcați în alb, conform protocolului, ”muschetarii” au coborât din luxoasele mașini, pe care le-au tras chiar în parcare, în buza clubului. Bodi și-a condus, cu zâmbetul pe buze, prințesa recucerită de curând și pe care a dat-o pe spate cu bolizii de peste 1,5 milioane de euro: Ferrari, Lamborghini, Bentley și Rolls! Pe rând au pășit pragul clubului și s-au instalat acolo, dar nu mult și-au odihnit piciorușele, pentru că muzica i-a ”invitat” pe ring. Bodi și iubita au dansat lipiți unul de celălalt, iar la un moment dat s-au sărutat, arătând tuturor că dragostea e mare (Vezi AICI detaliile împăcării).

Nici Josip nu a pierdut vremea, alături de bunăciunea cu fustiță de lângă el și s-a băgat în vâltoarea dansului. Și-a aruncat priviri zâmbitoare cu Bodi, bucuros că seara a ieșit fix pe gustul lui!

Alex Bodi, mesaj pentru răutăcioși, după împăcare

Altfel, Alex Bodi nu a ezitat să le transmită celor care-l invidiază un mesaj, la scurt timp după ce și-a anunțat împăcarea cu Ancuța.

„Fac și eu o felicitare pentru băieții ăștia frustrați care se tot ceartă pe aici singurei, pe social media. Tot dați mesaje că domne’, de aveam eu viața ta, dacă aveam eu norocul tău ce făceam, ce dregeam. Sincer, nu prea există noroc. Există Dumnezeu în primul rând, există caracter și există bibilică. Ce are Dumnezeu pentru tine pregătit nu poate să îți ia nimeni niciodată pe lumea asta. Nimeni, da? Iar referitor la faptul că dacă ați fi în locul meu sau ați fi fost în locul meu, vreau să vă zic foarte sincer că nu sunteți și nici nu o să fiți niciodată”, a fost mesajul lui Alex Bodi.

CITEȘTE ȘI: Alex Bodi rupe tăcerea: detalii BOMBĂ din scandalul cu iubita! ”M-a prins cu cineva, eu am greșit!” Unde a plecat Ancuța, după ce a părăsit hotelul

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.