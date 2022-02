Caz Stan este o figură bine-cunoscută a vieții de noapte, atât din Capitală, cât și de pe litoral, unde CANCAN.RO l-a surprins vara trecută în mediul său natural, înconjurat de domnișoare frumoase și băuturi scumpe. Viața de oraș pare să aibă și o latură educativă pentru cel ce se autointitulează “life coach de mondiale”, deoarece Caz Stan abordează diverse teme sociale pe profilul său de Instagram. Publicul este format din ”sexoase” alese pe sprânceană, dar și din persoane cunoscute, cum ar fi BRomania, Codin Maticiuc sau Amalia Năstase, care apreciază postările influencerului.

Caz Stan a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre cum funcționează relațiile de cuplu în societatea actuală, când apar infidelitățile, cum le tratează partenerii, dar și despre cel mai important aspect în bunul mers al vieții conjugale.

„Se înșală și ambii știu, se complac!”

Caz Stan a captat de-a lungul timpului audiența prin postările sale fără menajamente, puternic ancorate în viața socială activă pe care acesta o trăiește. Într-una dintre aparițiile sale televizate, Cosmin recunoștea că iese în cluburi încă din 1991, alături de tatăl său, care a și avut în posesie localuri de noapte pe litoral.

Influencer-ul “disecă” acum infidelitățile de care se lovește la tot pasul, în clasa de lux a societății autohtone: „Se înșală și ambii știu, se complac! Asta e vrăjeală: «Vai, n-am știut, fată, eu credeam în el!»”

Și nevestele știu dacă are amantă, și bărbații știu dacă are amant, 90 la sută! Repet, eu zic de lumea asta mai «night life»! Plus că e internetul, te găsește! Sau e threesome, că multe nu se știu, se bagă și amantlâcul la mijloc, câte cazuri sunt și nu știți voi! E science-fiction în 2022 să mai aibă cineva o relație ascunsă, eu nu cred în asta! Amantele sunt și mai inimoase cu bărbații, a scris-o unul acum opt ani și are dreptate, deci femeile sunt mult mai darnice cu amanții, decât bărbații cu amantele! Bărbatul găsește mult mai repede o amantă, decât o femeie un amant!”, ne-a declarat, în nota caracteristică, influencerul.

“Să nu ne mai ascundem, sexul e foarte important!”

Ca soluție la problemele în relație, Caz Stan nominalizează viața intimă a celor doi ca fiind vitală în bunul mers al longevității cuplului. Astfel, amorezii nu s-ar plictisi unul de celălalt, iar flacăra iubirii ar rămâne vie, în opinia influencer-ului: “Dacă nu dai bine la poartă, nu contezi! Poți să-ți faci 13.000 de botox-uri! Să dai trei numere pe noapte e foarte important și te iubește și nu mai caută niciun amant, dacă-i dai bine la poartă zilnic! Asta e foarte important pentru o femeie! Știu și femeile, știu și bărbații, să nu ne mai ascundem, sexul e foarte important!”

Un alt aspect vital, adus în discuție de către “ieșitorul de serviciu”, este partea financiară a unuia dintre parteneri, care de multe ori poate prima în alegerea sufletului pereche, cel puțin în lumea despre care Caz Stan vorbește: “Cel mai mult din lume contează partea materială! Scrie și în Vechiul Testament, dragostea trece prin stomac!”, a mai completat acesta cu ironie.

