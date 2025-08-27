Cazul șocant al unui român, după ce a plecat în vacanță cu familia. Condamnat la 2 ani de închisoare

Cazul șocant al unui român a ajuns în atenția publică! Bărbatul a plecat într-o vacanță cu familia sa în Italia și urma să petreacă mai multe zile de neuitat, dar situația a luat o turnură neașteptată. Acesta a ajuns în spatele gratiilor, fiind arestat la doar câteva ore după ce a ajuns pe teritoriul țării. Mai apoi, a fost condamnat la 2 ani de închisoare. Află, în articol, toate detaliile!

Vacanța unui român în vârstă de 42 de ani s-a transformat într-un coșmar. În data de 24 august 2025, la doar câteva ore după ce a ajuns în Italia, bărbatul a fost reținut de autorități. Acesta se afla alături de soție și cele două fiice pe care le au împreună într-un hotel din localitatea Caorle (provincia Veneția) atunci când s-a trezit cu oamenii legii pe urmele sale.

Cum a ajuns românul în închisoare

Potrivit informațiilor apărute public, românul ar fi ajuns în închisoare din cauza unei erori judiciare. Acesta a fost identificat cu inițialele O.A și a primit o pedeapsă de 2 ani de închisoare cu executare într-un dosar de furt calificat.

Stefano De Rosa, avocatul bărbatului a transmis că românul este nevinovat, însă adevăratul autor al faptei i-a furat identitatea. Acesta a mai explicat faptul că furtul de care a fost acuzat a avut loc în 2012, în localitatea Pistoi. Atunci, românul lucra legal la o firmă din orașul natal, aspect confirmat chiar de către angajatorul său.

De asemenea, avocatul a mai susținut că un cunoscut infractor român, pe nume Viorel Longu, a fost arestat, în același oraș, în 2013. Hoțul ar fi făcut parte dintr-o rețea specializată în infracțiuni informatice. Astfel, i-ar fi furat datele lui O.A. și ar fi folosit o carte de identitate românească falsificată.

„Încă verificăm toate elementele, dar dintr-o primă reconstituire pare plauzibil că așa s-au petrecut lucrurile. Dacă se confirmă, ar fi o eroare judiciară destul de spectaculoasă, pentru că ar însemna că procesul s-a desfășurat fără a verifica identitatea inculpatului”, a declarat avocatul românului, Stefano De Rosa.

Românul a mai fost reținut temporar în 2013, în timp ce făcea check-in la hotelul la care era cazat. Atunci, le-a explicat oamenilor legii că nu are legătură cu fapta. În cele din urmă, a fost lăsat să plece și a crezut că situația s-a rezolvat.

„Încă de atunci el a explicat că nu avea nicio legătură, iar carabinierii i-au spus că, foarte probabil, a fost o confuzie de persoană; apoi el a lăsat chestiunea deoparte, și pentru că nu vorbește bine italiana, și pentru că a crezut că totul s-a încheiat acolo”, a spus cumnatul bărbatului, stabilit de mulți ani în Italia.

Totuși, în 2020, O.A. a primit o sentință definitivă, fiind condamnat la 2 ani de închisoare cu executare. Termenul de aplicare a măsurilor alternative a expirat, așa că românul a ajuns direct în spatele gratiilor. Între timp, avocatul a cerut revizuirea cazului, iar familia încearcă să rezolve situația cu autoritățile italiene.

