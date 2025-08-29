Acasă » Exclusiv » Căzută în depresie, vedeta și-a făcut planul diabolic pentru a se angaja la PRO TV. A inventat un personaj imaginar și… ”Le-am zis că vine Hector, eu sunt doar ajutorul lui!”

De: Keva Iosif 29/08/2025 | 23:40
Petre Catană, devenit celebru după ce a încercat să cucerească juriul MasterChef cu o rețetă inedită de … pietre cu sos, face un nou pas în emisiune, de data aceasta în culise, în rolul de „asistent”. Ce nimeni nu știe este că Petre a fost atât de afectat de eșecul său în competiție, încât perioada post-MasterChef l-a băgat în depresie, iar singura lui scăpare a fost să facă un plan ”diabolic” doar pentru a reveni în emisiune.

CANCAN.RO: Petre, nu ai câștigat finala sezonului trecut MasterChef. Ai fost extrem de suparat pe tine…

Petre Catană: După cum s-a văzut, într-un final m-am bucurat mult pentru Georgiana și Gabriel, dar normal că am fost și eu în spume, pentru că mi-am dorit foarte mult să fiu eu acolo, să am eu trofeul ăla și mi-am dat seama că dacă nu am reușit, posibil că o să reușesc pe alte planuri.

CANCAN.RO: Te-ai gândit să te înscrii la noul sezon?

Petre Catană: Da, am încercat să fac tot posibilul ca să mă înscriu la noul sezon.

Am vorbit cu producătorii și le-am venit cu o propunere în care le-am zis că am un prieten imaginar pe care îl cheamă Hector și dacă e posibil să vin cu el și nu o să fie Petre concurentul, o să fie Hector, care e un prieten imaginar și eu acolo eram doar ajutorul lui Hector.

CANCAN.RO: Ți-ai dorit cu tot sufletul să te mai poți înscrie în noul sezon din nou.

Petre Catană: Doamne, da, mi-a dorit super mult și asta cu prietenul imaginar nu-i neapărat minciună, că există acolo unde îl am și îl cheamă Hector.

Da, comunic cu el, sincer.

Și am zis că Hector o să fie următorul concurent MasterChef, o să fie un concurent invizibil, un prieten imaginar care nu cred că mai a fost până acum și eu acolo… nu o să vin pentru premiu, o să-l las pe Hector să câștige trofeul, eu doar o să-l ajut.

O să fiu acolo ghidul lui, fac orice îmi spune el. Tai legume, tai ceapă, “Hector e bine, Hector nu e bine, Hector fac așa, Hector fac așa”.

”Cert este că Hector sezonul ăsta nu este aici. Sperăm sezonul următor”

CANCAN.RO: Și ce a zis echipa de producție de la MasterChef când le-ai spus această variantă, să înscrii un prieten imaginar în noul sezon?

Petre Catană: Mi-aș fi dorit să fiu o muscă, să aud ședința de acolo.

Cert este că Hector sezonul ăsta nu este aici. Sperăm sezonul următor. Chiar îmi doresc foarte mult. O să mai insistăm la casting. Sezonul ăsta… Sunt eu aici. Petre este aici. După cum am zis, n-am câștigat, dar am câștigat. Mi se pare că am câștigat mai mult decât trofeul.

Chiar asta cred, pentru că mi-a plăcut foarte mult să fiu pe platou de filmare, să fiu aici, să fiu cu toată lumea.

CANCAN.RO: Ce rol ai tu în noul sezon MasterChef?

Petre Catană: Avem o cameră nouă, care se numește “Camera încinsă”, și eu acolo sunt un fel de drăcușor. Sunt Petre Drăcușorul.

Toată lumea care intră la testul sub presiune, toată lumea care face greșeli, care fac obraznicii, toti vor intra în Camera încinsă și eu o să mă asigur că o parte din ei nu o să iasă vii de acolo.

O să încerc să-i ajut, dacă vreau, sau o să încerc să-i încurc. Asta dacă vreau, depinde…

Toți concurenții care ajung la Camera încinsă, ei din start au de înțeles faptul că acolo e ultima șansă, din Camera încinsă o să intre din nou la o probă și dacă nu dovedește că merită să rămână, pa, la revedere!

CANCAN.RO: Petre, cum s-a schimbat viața ta după participarea la MasterChef?

Petre Catană: Păi, pe lângă faptul că mi-a fost foarte greu ca să-mi revin după ce am fost eliminat, sincer, nu fac dramă, nu sunt dramatic.

Petre Catană: ”Aveam ochii umflați de plâns”

CANCAN.RO: Ai făcut o ușoară depresie?

Petre Catană: Depresie, sincer! Am avut, sincer, cred că o lună, două, a fost oribil. Prima lună îngrozitoare. Am plâns cu capul în pernă, sincer. Am plâns zile întregi cu capul în pernă, aveam ochii umflați. Mă jur că aveam ochii umflați de plâns. Și mi-era ciudă pe mine pentru că știu că dacă treceam de momentul ăla, care mi s-a părut satana de cumpănă, eram în finală.

Și plus că TOȚI colegii mei, toată lumea, cred mi-au alimentat mereu că, “Petre, ești foarte bun, ești în finală”, mi-a intrat chestia asta în cap și mi s-a părut că am dezamăgit pe toată lumea.

Mi s-a părut că am dezamăgit pe absolut toată lumea și n-am fost capabil să ajung măcar în semifinala. Mi-am dat seama că am fost cu un pas în barcă și cu un pas în apă, am ieșit înainte de semifinală.

Și acum mi se pare că am câștigat mai mult. Pot vedea că am un trofeu acum, cu noul rol în emisiune. Am câștigat un trofeu. Nu neapărat banii, nu neapărat trofeul fizic.

Sunt aici. Acum sunt pe baricada cealaltă, a echipei. Nu mai sunt concurent, sunt staff. Și acum văd prin alți ochi ceea ce vedeau ei când eram eu acolo.

CANCAN.RO: Cum te înțelegi cu chefii?

Petre Catană: Cu toată lumea încă mă acomodez. Mă înțeleg foarte bine.

Am văzut din primele zile când am venit aici și când am primit anunt că o să fie prima zi de filmare, eram super panicat, pentru mine e prima dată când fac chestia asta și nu știam neapărat cum o să reacționeze celelalte persoane.

Prima zi când am venit la platou mi s-a părut că toată lumea era foarte happy, că Petre e aici, erau foarte bucuroși că sunt parte din echipă.

Eu eram frustrat și eram panicat că poate nu o să fiu, nu știu… Ceea ce le trebuie lor. Eu nefăcând asta niciodată.

Pentru mine, să stau cu telefonul în mână, să mă filmez în fața camerei e diferit de să stau aici și să fiu parte dintr-un proiect care mi se pare îngrozitor de huge și foarte mare.

Citește și: După un an de pauza revine în platoul MasterChef: cum a primit propunerea şi rolul pe care îl va avea: “Este ceva nou. Eu sunt un fel de „drăcușor”

