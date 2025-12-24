Acasă » Știri » Cele mai iubite filme de Crăciun din toate timpurile. Pelicule de văzut în ziua de 25 decembrie

Cele mai iubite filme de Crăciun din toate timpurile. Pelicule de văzut în ziua de 25 decembrie

24/12/2025
Cele mai iubite filme de Crăciun din toate timpurile. Pelicule de văzut în ziua de 25 decembrie
Cele mai iubite filme de Crăciun din toate timpurile.

Filmele de Crăciun continuă să captiveze cinefilii prin povești pline de magie, umor și emoție, care aduc spiritul sărbătorilor în casele tuturor. De la animația remarcabilă „Klaus”, la comedia „Singur acasă” sau la musicalul iconic „White Christmas”, aceste filme transformă fiecare vizionare într-o amintire de neuitat, perfectă pentru întreaga familie. CANCAN.RO vă prezintă cele mai iubite filme de Crăciun din toate timpurile!

În apropierea sărbătorilor, peliculele de Crăciun aduc o oază de calm și fericire. De la clasic la contemporan, fiecare film creează amintiri speciale pentru fiecare membru al familiei. În decembrie 2025 abia așteptăm să ne bucurăm iar, cu mic, cu mare, de filmele alea faine de Crăciun pe care le adorăm, devenite deja parte din sărbători!

Filme de vizionat în ziua de Crăciun

  • Home Alone / Singur acasă (1990)

Filmul clasic de comedie, cu Macaulay Culkin în rolul lui Kevin, rămâne un favorit al Crăciunului. Povestea unui băiețel lăsat singur acasă și a aventurilor sale împotriva hoților din cartier aduce râs și emoție în fiecare familie.

  • Cum a furat Grinch Crăciunul (2000)

Grinch este un monstruleț pe cât de țâfnos, pe atât de comic, care nu are niciun prieten în afară de câinele său, Max. Ciudata creatură urăște Crăciunul și ar face imposibilul pentru a strica bucuria celor care iubesc această sărbătoare. Din acest motiv, va face orice îi stă în putință pentru a da peste cap planurile și pregătirile pentru noaptea de Crăciun ale celor care abia așteaptă sosirea ei. Există, totuși, ceva care îl va îndupleca pe ciudatul Grinch și îl va face să înțeleagă cât de minunată poate fi această sărbătoare.

  • Elf (2003)

„Elf” ne spune povestea lui Buddy, un om care a crescut printre elfi la Polul Nord, dar care își dă seama că nu se potrivește în lumea lor și pornește într-o aventură spre New York pentru a-și găsi adevărata familie. Plin de inocență, optimism și momente amuzante, Buddy aduce magia Crăciunului în oraș și ne reamintește cât de frumoase sunt lucrurile simple. Filmul a devenit rapid un clasic modern al sărbătorilor, datorită interpretării memorabile a lui Will Ferrell.

  • Klaus (2019)

Producția „Klaus” ne poartă în aventurile lui Jesper, un poștaș mai puțin harnic, trimis într-un orășel izolat. Acolo, el își face un prieten neașteptat: un tâmplar solitar pe nume Klaus. Împreună aduc bucurie și magie în comunitate, transformând tradițiile Crăciunului într-o frumoasă lecție despre generozitate, prietenie și speranță.

  • White Christmas (1954)

Un musical clasic de Crăciun, care spune povestea a doi veterani de război ce formează un cuplu de artiști pentru a-și ajuta mentorul să-și salveze hotelul din Vermont. Filmul este faimos pentru celebra piesă „White Christmas” și pentru atmosfera sa caldă, festivă, cu decoruri de iarnă de poveste.

  • A Christmas Story (1983)

Filmul ne poartă în aventurile lui Ralphie, un băiețel care visează la un cadou de Crăciun: o pușcă Red Ryder BB. Plin de momente amuzante, personaje de neuitat și o atmosferă autentică de sărbătoare, „A Christmas Story” a devenit un film de referință pentru sezonul festiv, aducând în prim-plan inocența și magia copilăriei.

  • National Lampoon’s Christmas Vacation (1989)

O comedie clasică în care râsul este garantat, plină de haos amuzant, în care familia Griswold încearcă, vai de capul lor, să organizeze niște sărbători perfecte. Clark Griswold vrea un Crăciun ca-n povești, cu brad uriaș și lumini orbitoare, dar totul se transformă într-un carusel de peripeții imprevizibile. Filmul surprinde perfect energia nebună, dar și călduroasă, a sărbătorilor și a devenit un simbol al Crăciunului american.

Cele mai iubite filme de Crăciun din toate timpurile. Pelicule de văzut în ziua Crăciunului

