Ce a apărut pe cerul Bucureștiului, cu o oră înainte să fie anunțată victoria lui Nicușor Dan. Vedetele au imortalizat imediat momentul: ”E un semn!”

A fost o zi importantă pentru țara noastră! Românii au mers la vot și au ales președintele pentru următorii 5 ani. Nicușor Dan a câștigat cursa pentru Cotroceni cu 53,60%, procent asemănător cu cel oferit de instituțiile de sondare acreditate. Cu doar o oră înainte de exit-poll-urile de la ora 21, vedetele din România au imortalizat un moment special pe care l-au considerat drept un „semn bun”. Ce a apărut pe cerul Bucureștiului?

Peste 11 milioane de români au mers la urne duminică, 18 mari 2025, pentru a-și alege președintele. După numărarea tuturor voturilor, Nicușor Dan a ieșit învingător cu 53,60% (6.168.642), în timp ce George Simion a obținut 46,40% (5.339.053).

Citește și: Mesajul transmis de Gigi Becali după ce George Simion a pierdut în fața lui Nicușor Dan: ”Nu mă aşteptam, nimeni nu se aştepta!”

Cu doar o oră înainte de anunțarea exit-poll-urilor care arătau că Nicușor Dan va fi președintele României, un curcubeu superb a apărut pe cerul Bucureștiului. Câteva dintre vedetele care l-au susținut pe fostul primar al Capitalei au imortalizat imediat momentul.

Printre celebritățile impresionate de peisajul spectaculos se numără Alina Ceușan, Adelina Pestrițu, Carmen Grebenișan, Laura Mușuroaea, Delia, Oana Roman și Bianca Giurcă. Unele dintre ele au transmis că acest curcubeu este un semn bun în contextul alegerilor prezidențiale.

De asemenea, după victoria lui Nicușor Dan, numeroase persoane publice au ținut să îl felicite. La rândul lui, președintele ales a ținut un discurs emoționant în care le-a mulțumit votanților săi. Totodată, câștigătorul alegerilor a subliniat că România începe o nouă etapă.

„România începe, începând de mâine, o nouă etapă și are nevoie de fiecare dintre dumneavoastră. Are nevoie de specialiști care să se implice în diverse politici publice, de oameni din societatea civilă, are nevoie de oameni noi în politică. Și așa cum ați dovedit în această campanie, vă rog să continuați să activați pentru România.

Avem de construit o Românie împreună. Indiferent de opțiunile politice, avem de construit o Românie cu românii din țară, avem de construit o Românie cu românii din diaspora (…). Le mulțumesc românilor din diaspora care s-au implicat atât de mult în această campanie electorală, indiferent pe cine au votat. Îi asigur că România va fi întotdeauna acolo pentru ei – pentru a-i ajuta în parcursul lor european și, într-o bună zi, pentru a fi din nou împreună”, a declarat Nicușor Dan.