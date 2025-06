Ce a descoperit Nicoleta Nucă, după un an de relaţie cu Bogdan: a luat decizia şi nu-i pare rău! „Cumva cred că din latura asta…”

Nicoleta Nucă și-a întâlnit iubirea la repetițiile musicalul Shrek, vara trecută. Zilele trecute, au au avut loc noi reprezentații, așa că au lucrat din nou împreună. Se declară la fel de îndrăgostită și recunoaște că niciodată nu ar fi prelut ea inițiativa, fiind de modă veche. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, artista a vorbit despre rețeta cu care iubitul a cucerit-o definitiv, spune ea, dar și despre vacanțele din scurt pe care le strecoară în program.

De dragul iubitului, Nicoleta Nucă s-a mutat la Călugăreni, încă de anul trecut, tocmai ca distanța să nu fie un impediment în relația lor. Iar viața la țară le priește!

Nicoleta Nucă: “Sunt ok. Nu mă interesează să mai vină Cupidon pe la mine sub nicio formă”

CANCAN.RO: În urmă cu un an îți întâlneai mare dragoste.

Nicoleta Nucă: Da, uite că tot Shrek de fapt pentru mine a fost Cupidon, un cupidon verde și grăsuț, dar Cupidon a fost. Într-adevăr l-am întâlnit pe iubitul meu la musicalul Shrek anul trecut. Anul ăsta nu am de gând să mai întâlnesc pe altcineva. Deci sunt ok. Nu mă interesează să mai vină Cupidon pe la mine sub nicio formă.

Citește și: Nicoleta Nucă, decizia care i-a schimbat viaţa! A ţinut totul secret până acum: „Chiar în prima lună de relație s-a întâmplat” Ce spune despre relaţia cu socrii

CANCAN.RO: Cine a făcut primul pas?

Nicoleta Nucă: Bineînțeles că a făcut el primul pas pentru că eu sunt de modă veche. Eu nu abordez bărbații, n-am fost niciodată femeie disperată în ceea ce privește atenția masculină. Probabil și pentru că am beneficiat de ea constant, dar pentru că eu sunt foarte bine și singură, eu sunt genul de om care nu se plictisește când este singură. Ba chiar mă simt bine și îmi doresc uneori sa am momentele mele de singurătate. Și atunci în momentul ăla, pentru că eram singură, nu simțeam că sunt în căutare. Așa că el a fost cel care m-a abordat și mă văzuse la una din repetiții cu orchestra. M-a abordat, mi-a scris și de acolo am început să vorbim.

Nicoleta Nucă: “Râdem împreună foarte mult, lucru care nu s-a schimbat”

CANCAN.RO: Deci nu l-ai remarcat la fața locului.

Nu neapărat, adică pentru mine a fost unul din băieți. Eram concentrată pe treaba, plus că așa cum am spus eu nu eram în căutare să zic de partener, respectiv nu eram cu ochii în patru pe toți masculii din operă, chiar nu atrăgeam atenția, îmi vedeam de treaba mea. Și ulterior mi-a scris și mi-am dat seama, după aia, uitându-mă la poza profilului lui, că l-am văzut și pe el acolo. De acolo am început să vorbim tot mai mult. Mi-am dat seama că rezonăm foarte mult pe diverse teme. Râdem împreună foarte, foarte mult, lucru care nu s-a schimbat nici un an mai târziu.

Și de acolo cumva cred că din latura asta, cumva s-a înfiripat să zic iubirea, pentru că întâi de toate ne-am dat seama că suntem foarte buni prieteni în felul în care comunicăm și cred că asta este o componentă fundamentală într-o relație să fii și prieten cu partenerul tău.

Nicoleta Nucă: “E din scurt, pentru că e destul încărcat și haotic programul fiecăruia”

CANCAN.RO: Vă organizați efecient când aveți timp liber?

Da. La noi e din scurt, pentru că e destul încărcat și haotic programul fiecăruia. Și atunci când vedem că se pupă programul, zilele libere și ale mele și ale lui, rapid strecurăm un mic city-break ceva. Deja pentru o vacanță mai serioasă o să ne gândim probabil pe la jumătatea sau finalul verii

Foto: Instagram

Citește și: Nicoleta Nucă a trecut prin testul suprem în casa iubitului. L-a mituit câteva luni ca să o accepte: „Simțeam clar că dacă m-ar avea în față, m-ar face terci”