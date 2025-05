Nicoleta Nucă a trecut prin testul suprem în casa iubitului. L-a mituit câteva luni ca să o accepte: „Simțeam clar că dacă m-ar avea în față, m-ar face terci”

Nicoleta Nucă și Bogdan Anton își trăiesc povestea de dragoste în tihnă, la Valea Călugărească, unde artista s-a mutat la doar câteva luni de la debutul relației. S-a obișnuit cu naveta, dar și cu tot ce presupune viața la țară, de la grădinărit, la creșterea animalelor. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Nicoleta Nucă ne-a povestit despre testul suprem pe care l-a avut de trecut ca să poată locui în liniște cu iubitule ei. E vorba de un cățel, care, după ce a ținut-o în șah câteva luni, a trecut-o pe lista preferaților.

Nicoleta Nucă și-a găsit fericirea alături de Bogdan anul trecut, o data cu cooptarea ei într-un musical din care și el făcea parte. Deocamdată nu a primit inelul de la el, dar nici nu pune presiune. Adevăratele ei bucurii sunt altele, o dată cu mutarea la Vale Călugărească.

Nicoleta Nucă: „Simțeam clar că, dacă m-ar avea în față, m-ar face terci”

CANCAN.RO: Apropo de mutatul cu Bogdan, ai avut de trecut și un test și mă refer la cățelul Agurida. Povestește-mi un pic despre interacțiunea voastră și teama ta față de el.

Nicoleta Nucă: Of, Doamne, deci Aguridă este cel mai adorabil cățel din univers. Într-adevăr, primele dăți, când abia mă duceam în vizită, mă lătra de… simțeam clar că dacă m-ar avea în față, m-ar face terci, dar pentru că încă nu mă cunoștea. Eu sunt genul foarte răbdătoare și am avut eu așa răbdare și încet, încet, în timp, după ce m-am mutat, i-am tot dat să mănânce până s-a obișnuit cu prezența mea, cu mirosul meu. A înțeles că fata asta nu e rea, clar, îmi dă păpică bună, de obicei mă alintă și atunci cred că trebuie să o accept.

Și când l-am mutat ulterior la noi acasă, n-am avut niciun gram de, nu știu, de frică. Se întâmpla asta după câteva luni, în care eu l-am tot mituit, să zic așa. Și acum este extraordinar. Relația pe care o am în momentul de față cu cățelul ăsta este absolut extraordinară. Și mă lasă să-i fac orice în lumea asta. Clar are atât de multă încredere încât cred că doar pe mine și pe Bogdan ne-ar lăsa să-i facem orice.

Nicoleta Nucă: „Cred că primul cadou o să fie inelul. Când o fi, la momentul potrivit când o să simtă el”

CANCAN.RO: Ce bijuterii ai primit până acum de la Bogdan?

Nicoleta Nucă: Momentan încă niciuna, pentru că nu i-am solicitat vreodată sau nu m-am arătat mare amatoare de genul ăsta de cadouri. Chiar nu sunt genul ăla de femeie care să simtă nevoia să primească bijuterii, lucruri scumpe. Nu sunt acolo eu. Mie dacă-mi place ceva foarte mult, mă duc și-mi iau eu singură.

Cred că primul cadou o să fie inelul, când o fi, la momentul potrivit când o să simtă el, că ăsta ține de decizia lui. Dar în rest, nu am așteptări în sensul ăsta să primesc bijuterii, pentru că nici nu prea le port. Nu pot să zic că o să mă vezi cu prea multe bijuterii prea des pe mine.

CANCAN.RO: Ultima achiziție pe care ai făcut- o pentru că ți-a plăcut ceva foarte mult, care a fost?

Nicoleta Nucă: Chestii de grădinărit. Asta-i pasiunea mea cea mai nouă și cea mai ărzătoare în momentul de față. Mi-am luat acum câteva zile o săpăligă specială pentru grădinărit în spații mici. Astea-s bucuriile mele din momentul de față. Copacelul de măslin pe care l-am primit cadou de la socri, ca idee. Astea-s bucuriile mele în momentul de față.

CANCAN.RO: V-ați mai luat și alte animale?

Nicoleta Nucă: Da, avem puiuți de găină și avem rățuște. Ei stau la noi, cele adulte stau la părinții lui Bogdan. Ăștia mici sunt la incubator la noi, în curte, pentru că sunt foarte mici. De câteva zile. Rățuștele le-am adus, nu știu să zic, cred că acum 3-4 zile. Sunt terminată după ele. Una dintre ele are și nume deja, pentru că pe aceea mereu o iau în brațe. Am însemnat-o, i-am pus ață roșie la picior, ca să știu că este rățușca mea.

Nicoleta Nucă: „Sunt foarte familiarizată cu stilul ăsta de viață, cu datul la sapă”

CANCAN.RO: E prima dată când interacționezi cu viața la țară sau ai crescut la țară, la bunici?

Nicoleta Nucă: Da, eu am stat mult la țară, la bunici. Verile, cel puțin, le petreceam la bunici. Așa că sunt foarte familiarizată cu stilul ăsta de viață, cu datul la sapă, cu bibilitul plantelor în grădină, cu mâncatul fructelor și legumelor direct din grădina proprie. Tocmai de-aia nu am nici chestia aia să-mi fie scârbă să stau cu mâinile murdare de pământ, să sap în pământ cu mâinile goale. Nu am nicio treabă în sensul ăsta. Sunt foarte relaxată și cu animalele la fel sunt foarte relaxată. N-am chestiile astea deloc, n-am limite.

