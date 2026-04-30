Ce a făcut Dorian Popa înainte de munca în folosul comunității: „Unul cu pubela și unul cu mătura și fărașul”

De: Paul Hangerli 30/04/2026 | 14:49
Dorian Popa încă nu face muncă în folosul comunității, sursa- colaj CANCAN.RO

Dorian Popa nu mai are nevoie de nici o prezentare. Ieri, șefu’ la influensăreală a mers din nou la probațiune și a postat cu această ocazie și un clip viral. Este a doua oară când trece prin aceste furci caudine, după ce în urmă cu 2 săptămâni a fost în premieră în fața ofițerului, atunci aflând și unde va da cu mopul – cel puțin așa titra presa. „Hâtz, Johnule” a lămurit totul ieri, pentru toată lumea!

Dorian Popa a fost condamnat în luna februarie a acestui an la 8 luni de închisoare cu suspendare, fiind surprins de agenții de poliție sub influența unor substanțe care dau bătăi de cap la volan.

Prima înfățișare a fost pe 16 aprilie

Dorian Popa a postat atunci un clip viral, acesta prezentându-se la biroul de probațiune pentru a afla dacă este apt de muncă și unde va efectua cele 60 de zile de muncă în folosul comunității. Atunci, Dorian Popa a declarat pentru fanii săi:

„Bă, când ești prost, ești prost și trebuie să îți asumi că ești prost și să nu te ferești. Astăzi, țineți minte de așa nu, este prima zi, mergem la probațiune. În sfârșit, s-a decis comisarul de probațiune. Voi afla unde trebuie să fac și munca în folosul comunității. Sunt la Romană, la (n.r. numele unui restaurant fast-food), așa mi s-a dat locația și aștept să vă despre ce este vorba. Asta este. Dacă în viață am făcut prostii, trebuie să ne spălăm pe cap cu ele.”

Tot în acea perioadă, mereu pus pe șotii cum îl știm, Dorian Popa anunța că și-a personalizat un tricou pentru fiecare zi de muncă în folosul comunității. Vloggerul arăta că este un tip asumat, care nu se va ascunde de ochii lumii chiar când va presta această muncă, asta aducându-i, bineînțeles, alte sute de mii de vizualizări:

„Mi-am făcut unul cu pubela și unul cu mătura și fărașul. Le voi purta și voi arăta ce înseamnă să plătești pentru greșelile pe care le-ai făcut. Aș putea, ca un șmecher, să mă duc să îmi fac orele de muncă în folosul comunității și să nu știe nimeni. Pot să merg pe burtă, că e apa mică, nu? Dar n-am să fac asta.”

Dorian Popa, înainte de munca în folosul comunității

Pentru că presa e dornică să afle adevărul, Johnuțul nostru i-a prins cu „Hatz” și le-a explicat tuturor care este cu adevărat situația. Contrar celor scrise în presă, Dorian Popa nu a început munca în folosul comunității, având de parcurs birocrația tipică în astfel de situații.

Prima oară s-a prezentat și a fost trimis după actele necesare. Copie după buletin, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie, analize medicale care atestă că este apt de muncă, diplome de studii. Toate aceste acte se vor analiza și abia apoi va fi clar unde anume va munci. Dar să îl lăsăm pe Dorian să dea „Hatzul” cu cuvintele lui:

„Trăiască internetul! Din gama prostia costă, suntem în ziua a doua la probațiune, Johnuțule, cu tot ce ni s-a cerut aici, acte, am așa de adus dovadă de locuință, studii, dovezi ce arată veniturile mele, țaca-paca. Am văzut că s-a creat o oarecare neînțelegere. La probațiune nu înseamnă muncă în folosul comunității, este locul în care eu vin și arăt că sunt aici, sănătos, apt de muncă. Abia după ce voi face dovadă că sunt și sănătos, cu studii și cu tot ce trebuie, atunci se va stabili programul de muncă în folosul comunității. Așadar, până atunci mai este. Deocamdată ne prezentăm la datorie.”

